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ABD'den yeni Suriye kararı! "Parlama zamanları geldi"

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'den Suriye'ye yönelik kritik bir açıklama geldi. Trump'ın Suriye'ye "yeni bir başlangıç" sözü vermesinin ardından, ülkeye yönelik yaptırımların hafifletilmesi için adımlar atıldığı söylenildi. Trump, daha önce yaptığı açıklamada, "Suriye’ye büyüklük şansı vermek için yaptırımları kaldırma talimatı vereceğim. Parlama zamanları geldi" demişti.

Suriye'de 8 Aralık'ta gerçekleşen tarihi operasyon sonucunda Beşar Esad'ın devrilmesinden bu yana, terörle mücadele ve ekonomik anlamda toparlanma süreci yaşanıyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Başkan Donald Trump'ın Suriye'ye "yeni bir başlangıç" sözü vermesinin ardından, ülkeye yönelik yaptırımların hafifletilmesi için adımlar attıklarını söyledi.

ABD'den yeni Suriye kararı!

"PARLAMA ZAMANLARI GELDİ"

"Hazine Bakanlığı, Suriye’yi istikrara kavuşturmak ve barışa yönlendirmek amacıyla yaptırım hafifletmeleri üzerinde çalışıyor" diyen Bessent, bu açıklamayı X platformu üzerinden yaptı.

Açıklama, Trump'ın Suudi Arabistan'da yaptığı ve Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma niyetini dile getirdiği konuşmasından bir gün sonra geldi. Trump, "Suriye’ye büyüklük şansı vermek için yaptırımları kaldırma talimatı vereceğim. Parlama zamanları geldi" dedi.

ABD'den yeni Suriye kararı!

Trump'ın bu kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı istişarelerin ardından aldığı belirtildi.

Trump, Çarşamba günü (14.05.2025) Riyad’da Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şaraa ile ilk kez yüz yüze bir. görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye Bin Selman katılırken, Erdoğan ise telefonla bağlandı.

Amerikan Başkanı, görüşmeyi “harika” olarak nitelendirdi ve El-Şaraa’yı “sert biri” ve “güçlü geçmişe sahip” olarak övdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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