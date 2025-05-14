Trump'tan Suriye lideri Şara'ya övgü dolu sözler: Çekici bir adam, çok güçlü bir savaşçı

Suudi Arabistan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen çevrim içi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Suudi Veliaht Prensi Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara bir araya geldi. Zirve sonrası konuşan Trump, Şara'ya övgüler dizerek “Çok iyi, genç, çekici bir adam. Sert, güçlü, çok güçlü bir savaşçı. Gerçekten işi toparlayacak bir şansa sahip” dedi.

Suudi Arabistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen tarihi çevrim içi zirvede dünya siyasetinin önde gelen liderleri buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Toplantının ardından uçağında gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, Suriye lideri Şara hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Şara için, “Çok iyi, genç, çekici bir adam. Sert, güçlü, çok güçlü bir savaşçı. Gerçekten işi toparlayacak bir şansa sahip” diyen Trump, Suriye’deki yeni döneme dair umutlu mesajlar verdi.

"ERDOĞAN İLE KONUŞTUM, KENDİSİYLE ÇOK İYİ DOSTUZ"

Trump ayrıca, “Erdoğan ile konuştum, kendisiyle çok iyi dostuz. O da Şara’nın iyi bir iş çıkarma şansına sahip olduğunu düşünüyor” dedi.

Bir muhabirin, “Suriyeliler Şara’yı seviyor mu sizce?” sorusuna ise Trump, “Evet, ama bence kendilerini düzeltmeleri gerekiyor” cevabını verdi.