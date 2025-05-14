Trump'tan Türkiye açıklaması! "Perşembe günü gidebilirim"

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada perşembe günü Türkiye'ye gelebileceğini söyledi. Trump açıklamasında, "Putin benim de zirveye katılmamı istiyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, yarın İstanbul'da doğrudan barış görüşmelerine başlama teklifine Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den de olumlu cevap gelmişti.

İki lider İstanbul'da görüşmeyi kabul etti.

TRUMP'TAN YENİ AÇIKLAMA

Orta Doğu turunda olan ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'deki barış zirvesine gelip gelmeyeceği merak konusu olurken, Trump yaptığı son açıklamada Türkiye'ye gelebileceğini söyledi.

"PUTİN BENİM DE GELMEMİ İSTİYOR"

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı son açıklamada, "Türkiye'ye gidebilirim, Putin benim de gelmemi de istiyor. Ben gitmezsem Putin de gitmez o yüzden gidebilirim. Orta Doğu ziyaretimin bir parçası olarak Türkiye'ye de gidebilirim" şeklinde konuştu.

Suudi Arabistan ziyaretinin ardından Katar'a yapacağı ziyaret öncesinde konuşan Trump, yoğun programının "hayat kurtarmak için" Putin ile görüşmesine engel olmayacağını söyledi.