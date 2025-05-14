Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump, Selman, Şara...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump, Selman ve Şara ile görüştü. Liderler çevrimiçi toplantıda bir araya geldi. Erdoğan toplantıda, Suriye'deki yaptırımların kaldırılmasının tarihi karar olduğunu ve Gazze’deki insani trajediye son verme zamanının geldiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Al Şara Riyad'da görüştü. ABD basınında dün çıkan haberlerde Trump'ın Şara'ya bir 'Merhaba' demek istediği belirtilmişti.

ÇEVRİMİÇİ GÖRÜŞTÜLER

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Trump ve Şara arasındaki görüşmeye çevrimiçi olarak katıldı. Görüşmeye Prens Selman'ın da katıldığı öğrenildi.

ERDOĞAN: GAZZE'DEKİ İNSANİ TRAJEDİYE SON VERME ZAMANI

Görüşmede Erdoğan'ın Şam yönetiminin DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelesinde Türkiye'nin destek vermeye devam edeceğini belirttiği öğrenildi.

Erdoğan ayrıca ABD'nin Suriye'ye yaptırımları kaldırma kararının yaptırım uygulayan diğer ülkelere de örnek olacağına inandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı, Gazze’deki şiddet sarmalını durdurmak için Türkiye’nin gayretlerinin devam ettiğini, Gazze’deki insani trajediye son verme zamanının geldiğini söyledi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşında liderler ve teknik düzeyde ateşkes ve barış görüşmelerinin derhal başlamasının faydalı olacağını, Türkiye’nin barış için elinden geleni yapmaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda Türkiye’nin, Suriye’nin bölge ülkeleri ile birlikte çalışan, komşularına tehdit oluşturmayan, istikrarlı, refah üreten bir ülke olmasını arzuladığını ve bunun için gayret gösterdiğini ifade etti.

ZİYARETİN İKİNCİ AYAĞI KATAR

Trump, Şara ile yaptığı görüşme sonrası programı kapsamında bugün Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) oluşan KİK’in zirvesine iştirak edecek, ardından Ortadoğu turunun ikinci ayağı olan Katar’a gidecek.

SURİYE'YE YÖNELİK YAPTIRIMLAR KALDIRILDI

Donald Trump dün gece saatlerinde yaptığı açıklamada Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra kaldırdığını söyledi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Trump'ın ülkesine yönelik yaptırımları kaldıracaklarına ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek bu gelişmeyi "Suriye halkı için tarihi dönüm noktası" olarak değerlendirdi.