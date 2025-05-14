Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi!

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Suudi medyasında yer alan bilgilere göre, Trump ve Şara arasındaki görüşme yaklaşık 33 dakika sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasındaki tarihi görüşme Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da başladı. İki lider, Trump'ın Körfez turu çerçevesinde Riyad'da ilk kez yüz yüze bir araya geldi.

Görüşme, Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldığını açıklamasının hemen ardından gerçekleşti. Trump, bu kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmelerden sonra alındığını ifade etmişti.

Trump, Körfez Zirvesi'nde Suriye lideri Şara ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü açıkladı. Trump, "Suriye'ye yönelik tüm yaptırımları kaldıracağız ve bu olumlu bir şey olacak" ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞMENİN ANA BAŞLIKLARI ARASINDA 'PETROL ANLAŞMASI' VAR

Reuters'ın haberine göre, Şara'nın Trump'a sunduğu stratejik teklifin merkezinde, "Şam'da bir Trump Kulesi inşası ve ABD'nin Suriye'nin petrol ve gazına erişimi" bulunuyor.

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ERDOĞAN, TRUMP, BİN SELMAN VE ŞARA ÇEVRİM İÇİ ZİRVEDE BİR ARAYA GELDİ

Görüşme öncesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, video konferans aracılığıyla dörtlü bir toplantıda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Suriye'ye yaptırımları kaldırma kararının yaptırım uygulayan diğer ülkelere de örnek olacağına inandığını iletti.

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını ve bu adımı desteklediklerini açıkladı.

"SURİYE'NİN YENİDEN İNŞASI İÇİN ANLAŞMA"

İddialara göre Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ukrayna'da imzalanan maden anlaşmalarına benzer bir modelin Suriye'de de hayata geçirilmesini önerdi. Görüşmede, Şam'da bir Trump Kulesi inşası ve ABD'nin Suriye'nin petrol ve gaz kaynaklarına erişimi gündeme getirildi. Erdoğan ise Türkiye'nin de ekonomik kalkınma sürecinde aktif rol almak istediğini belirtti.

ABD'DEN U DÖNÜŞÜ

Trump, Riyad'da düzenlenen 2025 Suudi-ABD Yatırım Forumu'nda yaptığı konuşmada, Suriye'ye uygulanan ABD yaptırımlarının kaldırılacağını açıkladı. Trump, "Suriye halkının refaha kavuşması için engelleri kaldıracağız" dedi.

ABD, Beşar Esad döneminde Suriye'ye ekonomik yaptırımlar uygulamış, 13 yıl süren savaşın ardından Esad'ın Aralık ayında devrilmesiyle yaptırımların kaldırılması gündeme gelmişti.

GÖRÜŞME 33 DAKİKA SÜRDÜ

Suudi medyasında yer alan haberlere göre, Trump ve Şara arasındaki görüşme yaklaşık 33 dakika sürdü.

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