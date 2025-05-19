Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Türkiye'de feshini ilan eden PKK/YPG'den Suriye'de eylem! Bölgede sıcak saatler...

Türkiye'de feshini ilan eden PKK/YPG'den Suriye'de eylem! Bölgede sıcak saatler...

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Türkiye&#039;de feshini ilan eden PKK/YPG&#039;den Suriye&#039;de eylem! Bölgede sıcak saatler...
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Suriye'de toparlanma süreci devam ederken, bölgedeki gerginlik zaman zaman zirveye ulaşıyor. 5-7 Nisan'da toplanan kongrede alınan karar ile Türkiye'de feshini ilan eden terör örgütü PKK, Suriye'de eylem yapma hazırlığında olabilir. Suriye ordusundan bir kaynak, örgütün Tişrin Barajı yakınlarında konuşlu birliklerin, gece saatlerinde Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütünün sızma girişimiyle hedef alındığını belirtti.

5-7 Mayıs'ta gerçekleştirilen kongre sonrası terör örgütü PKK, bugün erken saatlerde kendini feshettiğini açıkladı. Terör örgütü PKK tarafından yapılan açıklamada 'pratikleşme süreci'nin İmralı'da tutuklu bulunan teröristbaşı Öcalan tarafından yönetileceği belirtildi.

Türkiye'de feshini ilan eden PKK/YPG'den Suriye'de eylem! Bölgede sıcak saatler... - 1. Resim

PKK'DAN SURİYE'DE EYLEM PLANI

Türkiye'de fesih kararı açıklayan ve silahlarını teslim etmesi beklenen PKK/YPG, Suriye'de sıcak saatlerin yaşanmasına neden oldu.

Suriye ordusundan bir kaynak, Suriye TV'ye yaptığı açıklamada, Tişrin Barajı yakınlarında konuşlu birliklerin, gece saatlerinde Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütünün sızma girişimiyle hedef alındığını belirtti.

Türkiye'de feshini ilan eden PKK/YPG'den Suriye'de eylem! Bölgede sıcak saatler... - 2. Resim

2 ASKERİ NOKTA İŞGAL EDİLDİ

PKK/YPG'nin kısa süreliğine iki askeri noktayı işgal ettiğini belirten kaynak, söz konusu noktaların, Suriye ordusu tarafından düzenlenen karşı operasyonla yeniden kontrol altına alındığını söyledi.

Kaynak, bölgede saldırganlarla yaşanan şiddetli çatışmaların ardından Suriye ordusunun bölgeye takviye birlikler sevk ettiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Uzak Şehir bu akşam var mı, yok mu? 26. bölüm bekleniyorİşte o anlarda yaşananlar! Kayserispor kalecisinden Muslera'ya: "Penaltıyı atarsan..."
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
DEM Parti siyasi partiler turuna başlıyor! - GündemDEM Parti siyasi partiler turuna başlıyor!Gabar'da 19 Mayıs! Numan Kurtulmuş: Bu kuyu tam bağımsızlığın simgesi - Gündem"Bu kuyu tam bağımsızlığın simgesi"Türkiye'de bir ilke imza atıldı! Bu yolun altında 'nota' var: Asfaltta Türk marşı çalacak - GündemTürkiye'de bir ilke imza atıldı!Türkiye ve ABD'den 'Suriye' zirvesi! İşte toplantıda ele alınacak konular - GündemTürkiye ve ABD'den 'Suriye' zirvesi!Devlet kademesi Anıtkabir'de! "Türkiye'nin gücü gençliğidir" - GündemDevlet kademesi Anıtkabir'de!Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında eğlencenin dozu kaçtı! Lüks araç az daha küle dönüyordu - GündemŞampiyonluk kutlamalarında korkutan anlar!
Sonraki Haber Yükleniyor...