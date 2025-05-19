Türkiye'de feshini ilan eden PKK/YPG'den Suriye'de eylem! Bölgede sıcak saatler...

Suriye'de toparlanma süreci devam ederken, bölgedeki gerginlik zaman zaman zirveye ulaşıyor. 5-7 Nisan'da toplanan kongrede alınan karar ile Türkiye'de feshini ilan eden terör örgütü PKK, Suriye'de eylem yapma hazırlığında olabilir. Suriye ordusundan bir kaynak, örgütün Tişrin Barajı yakınlarında konuşlu birliklerin, gece saatlerinde Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütünün sızma girişimiyle hedef alındığını belirtti.

5-7 Mayıs'ta gerçekleştirilen kongre sonrası terör örgütü PKK, bugün erken saatlerde kendini feshettiğini açıkladı. Terör örgütü PKK tarafından yapılan açıklamada 'pratikleşme süreci'nin İmralı'da tutuklu bulunan teröristbaşı Öcalan tarafından yönetileceği belirtildi.

PKK'DAN SURİYE'DE EYLEM PLANI

Türkiye'de fesih kararı açıklayan ve silahlarını teslim etmesi beklenen PKK/YPG, Suriye'de sıcak saatlerin yaşanmasına neden oldu.

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Suriye ordusundan bir kaynak, Suriye TV'ye yaptığı açıklamada, Tişrin Barajı yakınlarında konuşlu birliklerin, gece saatlerinde Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütünün sızma girişimiyle hedef alındığını belirtti.

2 ASKERİ NOKTA İŞGAL EDİLDİ

PKK/YPG'nin kısa süreliğine iki askeri noktayı işgal ettiğini belirten kaynak, söz konusu noktaların, Suriye ordusu tarafından düzenlenen karşı operasyonla yeniden kontrol altına alındığını söyledi.

Kaynak, bölgede saldırganlarla yaşanan şiddetli çatışmaların ardından Suriye ordusunun bölgeye takviye birlikler sevk ettiğini ifade etti.