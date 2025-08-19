“Beyazlatma” kremleri yoğun bakımlık ediyor! İnternetten almayın

ZİYNETİ KOCABIYIK - Son iki hafta içinde internetten ve aktardan aldıkları kremi kullanan 5 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyleyen Van YYÜ Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hatice Uce Özkol “Herhangi bir bilimsel çalışmaya dayanmayan, içeriğinin yazılmadığı kremleri kullanıp ciddi reaksiyonlarla bize başvuruyorlar. İki haftada 5 ciddi vakayla karşılaştık. Yoğun bakımda takip ettiğimiz bir hastanın sadece yüzünde olan lekesi kollarına, ellerine ve birçok yerine yayıldı. Lütfen internetten ve aktarlardan, ‘leke giderir’, ‘cildi beyazlatır’ ve ‘sivilce izlerini yok eder’ şeklinde reklamı yapılan kremleri almayalım” dedi.