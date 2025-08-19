“Beyazlatma” kremleri yoğun bakımlık ediyor! İnternetten almayın
Sağlık Haberleri / Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
İnternette cilt beyazlatma, renk dengeleme vaadiyle satılan kremlerin birçoğunun sahte olduğunu belirten uzmanlar, bu sebeple yoğun bakıma yatan hastaların sayısında artış olduğu uyarısında bulunuyor.
ZİYNETİ KOCABIYIK - Son iki hafta içinde internetten ve aktardan aldıkları kremi kullanan 5 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyleyen Van YYÜ Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hatice Uce Özkol “Herhangi bir bilimsel çalışmaya dayanmayan, içeriğinin yazılmadığı kremleri kullanıp ciddi reaksiyonlarla bize başvuruyorlar. İki haftada 5 ciddi vakayla karşılaştık. Yoğun bakımda takip ettiğimiz bir hastanın sadece yüzünde olan lekesi kollarına, ellerine ve birçok yerine yayıldı. Lütfen internetten ve aktarlardan, ‘leke giderir’, ‘cildi beyazlatır’ ve ‘sivilce izlerini yok eder’ şeklinde reklamı yapılan kremleri almayalım” dedi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökberk Conker