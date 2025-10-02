Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dalından şifayla geliyor: Kalbin doğal ilacı, kilosu 100 TL

Dalından şifayla geliyor: Kalbin doğal ilacı, kilosu 100 TL

Dalından şifayla geliyor: Kalbin doğal ilacı, kilosu 100 TL
Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas’ta sonbahar aylarında dalından tek tek toplanan ve halk arasında ‘Aluç’ olarak da bilinen alıç meyvesi, kalp ve damar sağlığına olan faydalarıyla pazarlarda yerini aldı. Doğal yollarla kırsal bölgelerde yetişen bu şifa kaynağı meyve, bu yıl az olması nedeniyle kilosu 100 TL’ye kadar alıcı buluyor.

Sivas'ta kırsal alanda kendiliğinden yetişen ve şifası saymakla bitmeyen alıç meyvesi, toplanmaya başladı. 

HALK ARASINDA ‘ALUÇ’ DA DİYORLAR

Sonbahar aylarında dalından tek tek elle toplanan alıç, Sivas'ın birçok ilçesinde ve merkez köylerinde yetişiyor. Günde ortalama 10 kilogram toplayabildiği şifa deposu alıç meyvesi, halk arasında da 'Aluç' olarak biliniyor. 

Dalından şifayla geliyor: Kalbin doğal ilacı, kilosu 100 TL - 1. Resim

KALP VE DAMAR DOSTU

Yurt dışında da birçok bitkisel takviyelerin içeriğinde kullanılan bu meyve, içerdiğiflavanoid ve aminoasitler sayesinde özellikle damar sistemi ve kalp dostu olarak da biliniyor. Şifa deposu alıç meyvesi köylüler tarafından toplanarak tek tek ipe dizilerek pazarlarda da satışa sunuluyor.

Dalından şifayla geliyor: Kalbin doğal ilacı, kilosu 100 TL - 2. Resim

KIRSAL ALANDA YETİŞİYOR

İç Anadolu Bölgesi'nin birçok noktasında alıç yetiştiğini ifade eden hal esnafı Ahmet Şarkışla, şöyle konuştu:

"Divriği, İmranlı ve Hafik gibi ilçelerin yanı sıra merkez köylerinde de kırsal alanlarda yetişmektedir. Vatandaşlarımız bu meyveyi tek tek elle toplayıp bize getiriyorlar ve biz de satışa sunuyoruz. Uzmanlar kalbe çok iyi geldiğini söylüyorlar biz de o yüzden buna kalp dostu diye hitap ediyoruz.” 

Dalından şifayla geliyor: Kalbin doğal ilacı, kilosu 100 TL - 3. Resim

KİLOSU 100 TL FAYDASI ÇOK

Alıç’ın diğer faydalarını da sıralayan Şarkışla, “Geçen sene olan kuraklık ve ani soğuklardan dolayı bu sene biraz meyve az. Geçen sene burada 300-400 kilogram alıç satarken, bu sene 50 kilo. Ancak bulup aldık da satıyoruz. Geçen sene 50 ila 60 TL arasında değişiyordu fiyatları. Bu sene 80 ila 100 TL bandında satıyoruz. Bir vatandaş günde ağaçları geze geze toplamak zorunda oluğu için ortalama 10 kilogram ancak toplayabiliyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, bağırsaklara iyi geliyor, kalp dostu olarak biliniyor. Alıç meyvesinin sirkesi de yapılıyor. Sirkesi, diğer her sirkeden kıymetli. En fazla alan bir kilo alıp tüketiyorlar. Yaşı ilerlemiş vatandaşlarımız fiyatı ne olursa olsun almaktan vazgeçmiyorlar. Onlarda alışkanlık olmuş" şeklinde konuştu.

