100 gramı bir kasa portakala eş değer! Sağlık açısından çok faydalı

Erzincan’da hemen her köyde yetişen kuşburnunun 100 gramında bir kasa portakala eş değer C vitamini bulunduğu belirtiliyor.

Zorlu arazilerden ve dikenli dallar arasından tek tek toplanan kuşburnu, yine tek tek temizlenerek suyla birlikte kaynatılırken, haşlandıktan sonra ezilerek kevgirden geçiriliyor.

SOĞUK ALGINLIĞI VE GRİBE KARŞI ETKİLİ

Kuşburnu, ocakta veya sobanın üzerinde bir miktar şeker katılarak bir süre daha pişirildikten sonra kavanozlara dolduruluyor. Erzincan’da kış aylarında marmelat ve reçel olarak kahvaltı sofralarında yer almasının yanında çay ve meyve suyu olarak da tüketilen kuşburnu soğuk algınlığı ve gribe karşı etkili olması nedeniyle vatandaşlar tarafından oldukça ilgi görüyor.

Kuşburnunu toplayıp marmelat yapan ev hanımı Gönül Çakmak kuşburnunun her derde deva olduğu söyleyerek, "Kuşburnuları marmelata çevirip çocuklarıma gönderiyorum. Biz kuşburnunu kahvaltıda reçel olarak da marmelat olarak da çok tüketiyoruz. Özellikle kış aylarında soğuk algınlığına karşı birebir." ifadelerini kullandı.

Çakmak, kuşburnunu 7'den 70'e herkesin tüketmesini de tavsiye etti.