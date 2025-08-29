Tarlada 110, markette 200 lira! Fiyatı üreticinin yüzünü güldürdü

Üzümlülü çiftçiler, yılda yaklaşık 6 bin ton üretilen tescilli Cimin üzümünde bu yıl verimin iyi olması ve piyasada oluşan toptan fiyattan memnun.

YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAN TALEP VAR

Üzümlü ekonomisi açısından büyük önem taşıyan Cimin üzümü, hem iç piyasada tüketiliyor hem de yurt dışına ihraç ediliyor. Üzümlü'deki üzüm hasadının, hava şartlarına göre ekim ayının sonuna kadar süreceği belirtildi.

200 YILLIK BAĞLARDA YETİŞİYOR

Üzümlü'ye bağlı Pişkidağ ve Bayırbağ köyünde 200 yıllık bağlarda yetiştirilen üzümler çiftçinin en önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor. Kentin tescilli ürünlerinden olan ve Üzümlü ilçesinde yetişen Cimin üzümünün hasadına başlandı.

TARLADA 110, MARKETTE 200 LİRA

Üzümlü ilçesindeki yaklaşık 10 bin dekar alanda yetiştirilen ve yıllık 6 bin tonun üzerinde üzüm üretimi gerçekleştirilen ilçede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle Cimin üzümünde bu yıl hasat erken başlarken üzümün kilosu tarlada 110 lira, markette 150-200 liradan satılıyor.

DİYABET HASTALARININ TERCİHİ

Kendine has eşsiz tadıyla sofralık olarak talep gören Cimin üzümü, şeker oranının düşük olması sebebiyle de özellikle diyabet hastalarınca tercih ediliyor.