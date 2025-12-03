Rus ekstrem sporcu Sergey Boytsov, sınırları yerle bir eden yeni gösterisiyle sosyal medyayı adeta salladı. Boytsov ve ekibi, sıcak hava balonunun altına sabitlenen mini çim sahada 1.800 metre yükseklikte futbol oynayarak akıl almaz bir görüntüye imza attı.

Rus ekstrem sporcu Sergey Boytsov, sınırları zorlayan yeni bir gösteriye imza attı.

Boytsov ve ekibi, sıcak hava balonunun altına sabitlenmiş 5×3 metrelik mini çim sahada, 1.800 metre (yaklaşık 5.900 fit) yükseklikte futbol oynadı.

Emniyet kemerleriyle platforma bağlı olan oyuncular, sert rüzgar ve ince havayla mücadele ederken bir uçak da gösteriyi havadan takip etti.

Boytsov’un X’te paylaşılan 18 saniyelik görüntüsü kısa sürede viral oldu; video yarım milyonu aşan izlenme sayısıyla sosyal medyada geniş yankı buldu.

Böyle maç görülmedi! 1.800 metrede çim saha kurup futbol oynadılar

“YENİ DÜNYA REKORU KIRDIK”

30 yaşındaki sporcu, Instagram hesabında “Yeni bir dünya rekoru kırdık. 1800 metrede sıcak hava balonu altında oynanan ilk futbol maçı” ifadelerini kullandı.

Niş kategorilerle bilinen Ingenious Charm World Records (ICWR) tarafından gösteri onaylandı.

REKOR TARTIŞMASI BAŞLADI

Boytsov’un iddiası sosyal medyada da tartışmalara neden oldu. Guinness geçmişte daha yüksek irtifalarda maç oynandığını kayda geçirmişti; 2017’de Kilimanjaro’da 5.714 metrede ve 2022’de sıfır yerçekimli bir uçakta 6.166 metrede yapılan karşılaşmalar hala resmi rekorlar olarak geçiyor.

Bu nedenle birçok kullanıcı, ICWR’nin rekorunun "kendi kategorisine özgü" bir başarı olduğunu, Guinness ile karşılaştırılamayacağını yazdı.

"TEK YANLIŞ HAREKET HERKESİ MAHVEDER"

2025 boyunca paraşütsüz yüksek irtifa gösterilerine devam eden Boytsov, mart ayında 1.600 metrede boks, haziran ayında ise 1.500 metrede barfiks gösterisi yapmıştı.

Hazırlık sürecinde aylarca düşük oksijen altında eğitim aldığını söyleyen sporcu, "Her şey birbirimize güvenmekle ilgili, tek bir yanlış hareket herkesi mahveder" dedi.

Rusya’nın geniş boş alanları ve ekstrem sporlara daha az kısıtlama getirmesi, Boytsov’un her seferinde daha riskli gösteriler yapmasını mümkün kılıyor.

İNTERNETTE İKİYE BÖLEN VİRAL GÖSTERİ

X kullanıcıları videonun altına iki farklı yorum bıraktı. "Çılgınca, insanlar yerçekimini yeniyor" diyenler olduğu gibi, “Gelmiş geçmiş en saçma futbol maçı” ifadelerini kullananlar da oldu.

