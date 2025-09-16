12 Dev Adam'ın final maçı rekor kırdı: Tarihi izlenme oranı!

EuroBasket 2025 finalinde Ergin Ataman başantrenörlüğündeki 12 Dev Adam ile Almanya arasında oynanan müsabaka izlenme rekoru kırdı. Letonya’nın başkenti Riga’daki karşılaşma, "bu yıl TRT’deki en çok izlenen 4'üncü yayın" oldu.

18 MİLYONDAN FAZLA SEYİRCİ İZLEDİ

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finali, büyük bir izleyici kitlesini ekran başına topladı. Dev maç, Türkiye’de ekranlara damgasını vurdu. 18 milyondan fazla basketbolsever karşılaşmayı takip etti. Söz konusu rakam, EuroBasket 2025 finalini, bu yıl TRT’deki 4'üncü en çok izlenen yayın haline getirdi. Ayrıca final müsabakası, YouTube üzerinden 2,3 milyon izlenme elde etti.

BİR REKOR DA ALMANYA'DA

Almanya’da final maçı ile tarihi bir başarıya imza atıldı. Toplam 6 milyon izleyiciye ulaşan yayın, Almanya'da futbol dışındaki spor dallarında son yılların en yüksek izlenme oranları arasında yer aldı.