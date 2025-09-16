Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
12 Dev Adam'ın final maçı rekor kırdı: Tarihi izlenme oranı!

Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Takımımız ile Almanya'yı karşı karşıya getiren final müsabakası izlenme rekoru kırdı. Türkiye'de müsabakayı 18 milyondan fazla basketbolsever takip etti. Rakibine 88-83 mağlup olan 12 Dev Adam, turnuvayı ikinci tamamlayıp, gümüş madalya kazanmıştı.

EuroBasket 2025 finalinde Ergin Ataman başantrenörlüğündeki 12 Dev Adam ile Almanya arasında oynanan müsabaka izlenme rekoru kırdı. Letonya’nın başkenti Riga’daki karşılaşma, "bu yıl TRT’deki en çok izlenen 4'üncü yayın" oldu. 

12 Dev Adam'ın final maçı rekor kırdı: Tarihi izlenme oranı! - 1. Resim

18 MİLYONDAN FAZLA SEYİRCİ İZLEDİ

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finali, büyük bir izleyici kitlesini ekran başına topladı. Dev maç, Türkiye’de ekranlara damgasını vurdu. 18 milyondan fazla basketbolsever karşılaşmayı takip etti. Söz konusu rakam, EuroBasket 2025 finalini, bu yıl TRT’deki 4'üncü en çok izlenen yayın haline getirdi. Ayrıca final müsabakası, YouTube üzerinden 2,3 milyon izlenme elde etti.

12 Dev Adam'ın final maçı rekor kırdı: Tarihi izlenme oranı! - 2. Resim

BİR REKOR DA ALMANYA'DA

Almanya’da final maçı ile tarihi bir başarıya imza atıldı. Toplam 6 milyon izleyiciye ulaşan yayın, Almanya'da futbol dışındaki spor dallarında son yılların en yüksek izlenme oranları arasında yer aldı.

