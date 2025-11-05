Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: 9 maçta 20 gol
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4'üncü hafta mücadelesi 4 Kasım Salı akşamı oynanan 9 karşılaşmayla başladı.
36 takımlı lig formatına göre düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 maç oynandı.Real Madrid, Arda Güler'in ilk 11 başladığı müsabakada Liverpool'a1-0 yendildi. Bir diğer milli oyuncu Kenan Yıldız'ın ilk 11'de başladığı karşılaşmada Juventus ile Sporting1-1 berabere kaldı.Arsenal'in deplasmanda Slavia Prag'ı 3-0 yendiği maçta görev yapan 15 yaşındaki futbolcusu Max Dowman, 'Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç oyuncu' oldu.
Devler Ligi'nde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Napoli (İtalya) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 0-0
Slavia Prag (Çekya) - Arsenal (İngiltere): 0-3
Atletico Madrid (İspanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika): 3-1
Bodo/Glimt (Norveç) - Monaco (Fransa): 0-1
Juventus (İtalya) - Sporting (Portekiz): 1-1
Liverpool (İngiltere) - Real Madrid (İspanya): 1-0
Olympiakos (Yunanistan) - PSV (Hollanda): 1-1
Paris Saint-Germain (Fransa) - Bayern Münih (Almanya): 1-2
Tottenham (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka): 4-0