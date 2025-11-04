Şampiyonlar Ligi'nde oynamıştı, yeni mesleği herkesi şaşırttı: Döner kesmek orta açmaktan daha zor

Futbola Almanya'nın Füchse Berlintakımında başlayan Orkan Çınar, altyapı sürecini burada tamamladıktan sonra profesyonel kariyerine 2015 yılında kiralık olarak forma giydiği Gaziantepspor'da adım attı. Gaziantep'te başarılı bir dönem geçiren ve büyük takımların dikkatini çeken Çınar, 2017-2018 sezonunda Beşiktaş'a transfer oldu.Siyah-beyazlı formayla Şampiyonlar Ligi'nde Alman temsilcisi RB Leipzig'e karşı asist yapan Orkan Çınar, Beşiktaş'ın ardından çeşitli takımlara transfer oldu. Son olarak Adanaspor'un başarısı için ter döken futbolcu, 29 yaşında kariyerini noktaladı.Genç yaşta yeşil sahalara veda eden Orkan Çınar, Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaklaşık bir ay önce döner dükkanı açarak, bambaşka bir sektörde iş hayatını sürdürme kararı aldı.

" FUTBOL SEKT Ö R Ü N Ü N İ Ç İ NDE BULUNMAK İ STEMED İ M "

Futboldan kendi kararıyla uzaklaşmak istediğini belirten Çınar, "Kariyerime 10 yıl daha devam edebilecekken bunu tercih ettim. Beşiktaş'ta sürecimi herkes takip etti, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri. Daha güzel olabilirdi ama nasip böyleymiş. Futboldan kendi kararımla uzaklaşmak istedim. Ben futbolun sözlerin tutulmadığıbir sektör olduğunu düşünüyorum. Bu sektörün içinde bulunmak istemedim. Çok kötülemek istemem ama olanlar ortada" ifadesini kullandı.

"BABAMA G Ü VENEREK D Ö NERC İ A Ç TIM"

Çınar, kariyerini noktaladıktan sonra arkadaşlarından "Yorumculuk yap" gibi öneriler geldiğini ama bunu istemediğini dile getirdi.

Kendisi için en uygun işin dönercilik olduğunu düşündüğünü anlatan Çınar, "Adana'dayken bu düşünceye girmeye başlamıştım. İdare edemeyecek pozisyondaydım. Kariyerimde birikimlerim oldu. Hesap kitap yaptıktan sonra hem mental olarak hem de aile açısından sektör değiştirmemin daha sağlıklı olduğunu düşünüm. Az olur, çok olur ayağımı yorganıma göre uzatırım. İçim çok rahat. Babam 30 yıllık döner ustası. Ona güvenerek işletmeyi açtım. O olmasa cesaret edemezdim. Allah'a şükür bulunduğumuz pozisyonda iyi gidiyoruz"şeklinde konuştu.

QUARESMA İ T İ RAFI: TEM İ Z VE HELAL B İ R YOLU SE Ç T İ M

Çınar, döner dükkanı açtıktan sonra bu durumun sosyal medyada dalga geçme amaçlı paylaşıldığını ancak bu durumun ters teptiğini ve olumlu dönüşler aldığını söyledi.Yanlış bir şey yapmadığını dile getiren Çınar, "Çalışan adamı herkes sever, ekmeğimizdeyiz. Herkes iyi karşılıyor. Ricardo Querasma zamanında bana, 'Başka insanların senin hakkında söyledikleriyle dağılırsan, hiçbir iş yapamazsın' demişti. Herkes istediğini düşünebilir. Ben temiz ve helal bir yolu seçtiğimi düşünüyorum" dedi.

"20-25 Ş UBEYE Ç IKACA Ğ IM "

Çınar, dönercilikte işlerinin iyi gittiğini belirterek, "Medyatik paylaşımlardan sonra ilgi arttı. Bunun nedeni kariyerim olabilir ama benim için önemli olan ürünümü yiyen kişinin tekrar gelmesi. Bu ürünümün güzel olması anlamına gelir. Beğenmeyen olursa onu da söyleyebilir ama buna da inanmıyorum. 'Döner mi, orta mı kesmek zor?' diye sordular. Benim için döner kesmek zor. Futbolu 25 senedir oynuyorum döneri 3 haftadır kesiyorum. Ben her işe hedefle başlarım. Güzel bir plan ve programla ben işletmemi markalaştırıp, Türkiye'ye yaymak istiyorum. 20-25 şubeye çıkacağıma eminim. Bu ne kadar zaman alır bilemem ama azimle çalışacağım" sözlerini sarf etti.