Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fatih Terim'in yeni adresini duyurdular: Resmi imzalar an meselesi

Fatih Terim'in yeni adresini duyurdular: Resmi imzalar an meselesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fatih Terim&#039;in yeni adresini duyurdular: Resmi imzalar an meselesi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'un (Aralık 2023-Mayıs 2024) ardından Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'dan Mayıs 2025'te ayrılan Fatih Terim, yeni bir yurt dışı görevine hazırlanıyor. Tecrübeli teknik direktörün, Ivan Hasek ile yollarını ayıran Çekya Milli Takımı ile yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldiği konuşuluyor.

Türkiye'de 2021-2022 sezonundan bu yana takım çalıştırmayan, Yunanistan'da Panathinaikos ve Suudi Arabistan'da Al-Shabab'ta görev yapan Fatih Terim, yeni bir yurt dışı deneyimine imza atmaya hazırlanıyor. Al-Shabab'ın başında 23 karşılaşmaya çıktıktan sonra görevinden ayrılan 72 yaşındaki çalıştırıcının yeni adresinin Çekya Milli Takımı olması bekleniyor.

Fatih Terim'in yeni adresini duyurdular: İmzalar an meselesi - 1. Resim

ÇEKYA MİLLİ TAKIMI İLE EL SIKIŞTI

Çekya basınında yer alan haberlerde;Çekya Futbol Federasyonu'nun, Terim ile prensip anlaşmasına vardığı aktarıldı.8 Süper Lig şampiyonluğu ile Türkiye'nin en başarılı teknik direktörleri arasında zirvede yer alan Terim ile Çekya arasındaki görüşmelerde son aşamaya gelindiği belirtildi.

Fatih Terim'in yeni adresini duyurdular: İmzalar an meselesi - 2. Resim

"TERİM, ÇEKYA'YA GİDİYOR"

Gazeteci Candaş Tolga Işık da Terim'in son durumuna ilişkin bilgi verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Işık, "Fatih Terim, Çekya'ya gidiyor. Eğer son anda gitmezse de hocayla program yapacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kasım ayı yaşlı ve engelli maaşları hesaplara yatmaya başladıKalp krizi geçiren Muazzez Abacı'dan kötü haber! Menajeri duyurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe'de Orkun ve Edson gerçeği: Ali Koç istedi, Mourinho veto etti - SporF.Bahçe'de Orkun ve Edson gerçeği ortaya çıktıFenerbahçe Tedesco'dan sihirli dokunuşlar: Mourinho'nun prensini kesti - SporTedesco'dan sihirli dokunuşlar: Mourinho'nun prensini kestiGalatasaray maçı öncesi Ajax'ı sıkıntı bastı! İşte muhtemel 11'ler - SporG.Saray maçı öncesi Ajax'ı sıkıntı bastıPSG'ye iki gol birden attığı maçta kızardı! Achraf Hakimi hüngür hüngür ağladı - SporPSG'ye iki gol birden attığı maçta kızardı!İngiltere'de İsrail'e men için 25 bin imza - Sporİngiltere'de İsrail'e men için 25 bin imzaLiverpool - Real Madrid maçında olay: Arda Güler'e tepki - SporLiverpool - Real Madrid maçında olay
Sonraki Haber Yükleniyor...