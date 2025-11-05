Fatih Terim'in yeni adresini duyurdular: Resmi imzalar an meselesi

Türkiye'de 2021-2022 sezonundan bu yana takım çalıştırmayan, Yunanistan'da Panathinaikos ve Suudi Arabistan'da Al-Shabab'ta görev yapan Fatih Terim, yeni bir yurt dışı deneyimine imza atmaya hazırlanıyor. Al-Shabab'ın başında 23 karşılaşmaya çıktıktan sonra görevinden ayrılan 72 yaşındaki çalıştırıcının yeni adresinin Çekya Milli Takımı olması bekleniyor.

ÇEKYA M İLLİ TAKIMI İLE EL SIKIŞTI

Çekya basınında yer alan haberlerde;Çekya Futbol Federasyonu'nun, Terim ile prensip anlaşmasına vardığı aktarıldı.8 Süper Lig şampiyonluğu ile Türkiye'nin en başarılı teknik direktörleri arasında zirvede yer alan Terim ile Çekya arasındaki görüşmelerde son aşamaya gelindiği belirtildi.

"TER İ M, Ç EKYA'YA G İ D İ YOR"

Gazeteci Candaş Tolga Işık da Terim'in son durumuna ilişkin bilgi verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Işık, "Fatih Terim, Çekya'ya gidiyor. Eğer son anda gitmezse de hocayla program yapacağız inşallah" ifadelerini kullandı.