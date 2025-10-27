'Kim Milyoner Olmak İster'de Fatih Terim sürprizi! 200 bin TL'lik soruda büyük risk aldı

Oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ATV'de ekranlara gelen 'Kim Milyoner Olmak İster?'de yöneltilen Fatih Terim sorusu, stüdyoda eğlenceli dakikalar yaşatırken, ekranları başında yarışmayı takip eden izleyicileri yıllar öncesine götürdü.

200 BİN TL'LİK SORU

Milyoner'de 200 bin TL değerindeki soru, "Fatih Terim’in teknik direktör olarak çıktığı futbol maçlarının öncesinde, sonrasında veya devre arasında söylediği ve kameralar tarafından kaydedilmiş nasıl bir sözü vardır?" oldu. Şıklar ise şöyle sıralandı:

A- Taktik maktik yok, bam bam bam

B- Kimse harakiri yapacak kadar Japon değil

C- Everything is something happened

D- Lasciatemi cantare, sono un italiano

RİSK ALDI, KAYBETTİ

Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde eğitim hayatına devam eden Ömer Taha Şişmanoğlu adlı yarışmacı, kısa süre düşündükten sonra "Risk alacağım" diyerek, doğru cevap, C şıkkı yerine B şıkkını seçti. Fatih Terim’in hafızlarda yer eden cümlesi "Everything is something happened" şeklindeydi.

Robert Koleji mezunu genç yarışmacı, stüdyodan 50 bin TL ödül ile ayrıldı. Programın yayınlanmasının ardından sosyal medyada kısa sürede Fatih Terim sorusu gündem oldu.