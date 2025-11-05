Özel halk otobüsleri, ücretsiz kart sahiplerini almayacak! Karar, şehirde kriz çıkardı

Diyarbakır’da özel halk otobüsleri, ücretsiz biniş kartı sahiplerini almama kararı aldı. Otobüslerin camlarına “Ücretsiz yolcu alınmaz” yazılı notlar asılması, tepkilere neden oldu.

"DUYARLI OLMANIZI İSTİYORUZ"

Öz Diyarbakır Kooperatifi tarafından asılan duyurularda, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz taşıma ücretlerinin ödenmediği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Öz Diyarbakır Kooperatifi olarak, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından parası ödenmediğinden dolayı ücretsiz yolcu binmesi yasaktır. Halkımızdan ricamız, lütfen bize hak ve destek vermenizi, duyarlı olmanızı istiyoruz".