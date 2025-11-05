Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
2026 Hac kurası sonuçları açıklanmaya başladı: Yüz binlerce hacca gitmek isteyen aday bu anı bekledi

2026 Hac kurası sonuçları açıklanmaya başladı: Yüz binlerce hacca gitmek isteyen aday bu anı bekledi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gündem Haberleri

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen, yüz binlerce hacı adayı ilgilendiren 2026 hac kurası sonuçları belli oldu. Sonuçlar 1 milyon 799 bin 835 hacca gitmek isteyen kişiyi doğrudan ilgilendiriyor. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından il il hac kura sonuçları yayınlanıyor. İşte detaylar....

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yüz binlerce hacı adayının beklediği kura, noter huzurunda gerçekleştiriliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimine, bu yıl ilk defa başvuru yapan 184 bin 791 ve kaydını güncelleyen 1 milyon 615 bin 44 kişi olmak üzere toplama 1 milyon 799 bin 835 hacı adayı katıldı.

HAC KURASI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Sonuçlar online olarak Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü Youtube kanalında canlı olarak yayınlanıyor. 

2026 Hac kurası sonuçları açıklanmaya başladı: Yüz binlerce hacca gitmek isteyen aday bu anı bekledi - 1. Resim
Afyonkarahisar 2026 hac kurası sonuçları

15 YILDIR KATSAYILI SİSTEM UYGULANIYOR

Hac kurasında, başvuru yoğunluğu ve kontenjan sınırı nedeniyle 15 yıldır katsayılı sistem uygulanıyor.

Sisteme göre, hacı adayının isminin kurada kaç kez yer alacağı, ön kayıt başvurusunun yapıldığına yıla göre belirleniyor.

2026 Hac kurası sonuçları açıklanmaya başladı: Yüz binlerce hacca gitmek isteyen aday bu anı bekledi - 1. Resim

Örneğin hac ön kayıt başvurusunu 11 yıl önce yapan hacı adayının ismi, beklediği yıl sayısı olan 11 ile çarpılarak 121 kez kurada yer alacak. Daha önce hacca gidenlerin başvurusu alınmadığı için kuraya da dahil edilmiyor.

Türkiye'den hacca gitmek isteyenler, bu yıl 11 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında hac başvuru ve kayıt güncelleme işlemlerini tamamladı.

Bu kapsamda yarın Diyanet İşleri Başkanlığında çekilecek kurayla 84 bin 942 hacı adayı ve yedekler belirlenecek.

Türkiye'ye ek hac kotasının verilip verilmeyeceği ilişkin kararın 9 Kasım'da Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde imzalanacak protokol ile netleşmesi bekleniyor.

2026 Hac kurası sonuçları açıklanmaya başladı: Yüz binlerce hacca gitmek isteyen aday bu anı bekledi - 3. Resim
Adıyaman 2026 hac kurası sonuçları
2026 Hac kurası sonuçları açıklanmaya başladı: Yüz binlerce hacca gitmek isteyen aday bu anı bekledi - 4. Resim
Bursa 2026 hac kurası sonuçları
