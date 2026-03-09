İran ve Hizbullah’ın misilleme saldırılarıyla sığınaklara hapsolan İsrailliler, ülkeden kaçmak için Ben Gurion Havalimanı’na akın etti. Uçuşlara getirilen 100 yolcu sınırı nedeniyle biletli oldukları halde uçaklara alınmayan kalabalık kargaşa çıkarırken, havalimanındaki isyanı bastırmak için bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonları ve İran’ın karşı saldırıları devam ederken, ülkeden ayrılmak isteyen İsrailliler Ben Gurion Havalimanı’nda kaosa yol açtı.

İsrail’in Kanal 12 televizyonunun aktardığına göre, uçuşların yolcu sayısının 100 kişiyle sınırlandırılması, bilet sahibi bazı yolcuların uçağa binememesiyle havalimanında gerginliğe neden oldu.

İSRAİLLİLER ÜLKEDEN AYRILAMADI

Bazı uçuşlarda 100 yerine 200 yolcunun uçağa binmesine izin verilmesinin ardından bu kararın iptal edilmesi üzerine ülkeden ayrılmak için bilet alan ve Ben Gurion Havalimanı'na giden İsrailliler, uçağa binemedi.

Ülkeden ayrılamayan İsrailliler, uçağa binemeyecekleri konusunda bilgilendirilince havalimanında kargaşa çıktı, olay yerine polis ekipleri yönlendirildi.

ÖZÜR DİLEDİLER

İsrailli havayolu şirketi El Al, İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı'nın yönergelerine uygun hareket ettiklerini belirterek yolculardan özür diledi.

İsrail Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'den ayrılanlara yönelik uçuşların 100 yolcuyla sınırlandırılmasına karar verildiği vurgulandı.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken İran'dan başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'e karşı misillemeler devam ediyor.

İran ve Hizbullah'ın misillemeleri nedeniyle ülkede sık sık alarmlar ve sirenler çalıyor, İsrailliler günün önemli bir bölümünü sığınaklarda geçiriyor.

