Polonya ordusuna Türkiye’nin gururu ASELSAN imzası: 2035’e kadar sahada olacak!
Türk savunma sanayiinin öncüsü ASELSAN, Polonya’nın yeni nesil keşif araçlarına entegre ettiği ARSUS 100 sistemiyle Avrupa’da yeni bir dönemin kapısını açtı. ASELSAN’ın yerli üretimi ARSUS 100 keşif sistemi, Polonya’nın 206 milyon dolarlık sözleşmesi kapsamında AMZ Bobr-3 zırhlı araçlarına entegre edildi. EO/IR sensör paketi ve kısa menzilli radar taşıyan sistem, kara birlikleri ve insansız hava araçlarıyla ortak görevlerde kullanılacak.
ASELSAN, yerli ve milli savunma teknolojisini Polonya’ya taşıdı. ARSUS 100 direk monteli keşif sistemiyle Türkiye’nin savunma sanayii ihracatı somut bir adım daha attı; teslim edilen sistem AMZ Bobr-3 platformuna entegre edildi.
Polonya, 2024’te imzalanan 206 milyon dolarlık sözleşme kapsamında 2035’e kadar toplam 286 adet LOTR aracı almayı planlıyor.
TÜRK TEKNOLOJİSİ AVRUPA SAHNESİNDE
ASELSAN’ın resmi duyurusuna göre ARSUS 100, EO/IR paketi ve kısa menzilli radar taşıyor. Radar kara birimlerine ve İHA’lara yönelik görevlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştı.
ÜST DÜZEY KORUMA VE HAREKET KABİLİYETİ
AMZ Bobr-3, Polonya ordusunun eski BRDM-2 modelinin yerini alan, LOTR 4x4 sınıfında geliştirilen modern bir amfibi keşif aracı. Araç, her türlü arazi koşulunda yüksek manevra kabiliyeti sunmak üzere tasarlandı.
Amfibi özellikleri ön planda tutulan Bobr-3, tekne formundaki gövdesi ve güçlü su jetleriyle nehir ve göllerde rahatlıkla ilerleyebiliyor. Koruma seviyesi NATO standardı STANAG 4569 Seviye 2 düzeyinde olan araç, istenirse Seviye 3 koruma seviyesine yükseltilebiliyor.
Keşif görevlerinin yanı sıra, anti-tank güdümlü füze sistemleri gibi ek ekipmanların entegre edilmesi de mümkün. ASELSAN’ın geliştirdiği ARSUS 100 keşif sistemiyle donatılan Bobr-3, Türkiye’nin yerli savunma teknolojilerinin Avrupa’da aktif olarak kullanıldığı yeni bir dönemi temsil ediyor.
2035 HEDEFİ: BÜYÜK PARTİLER HALİNDE TEDARİK PLANLANDI
Polonya’nın sözleşmesine göre 286 adet LOTR aracının tedariki 2035 yılına kadar sürecek. ASELSAN-AMZ iş birliği, yerli savunma sanayii ürünlerinin ihracat gelirlerini artırma potansiyeli taşıyor.
ASELSAN daha önce de radar ve elektro-optik paketleriyle sınır güvenliği ve zırhlı araç projelerinde yer aldı. 2019’daki ATEŞ Mobil Sınır Güvenlik Sistemi ve COBRA II entegrasyonları, şirketin saha tecrübesini artırdı.