Polonya ordusuna Türkiye’nin gururu ASELSAN imzası: 2035’e kadar sahada olacak!

ASELSAN, yerli ve milli savunma teknolojisini Polonya’ya taşıdı. ARSUS 100 direk monteli keşif sistemiyle Türkiye’nin savunma sanayii ihracatı somut bir adım daha attı; teslim edilen sistem AMZ Bobr-3 platformuna entegre edildi.

Polonya, 2024’te imzalanan 206 milyon dolarlık sözleşme kapsamında 2035’e kadar toplam 286 adet LOTR aracı almayı planlıyor.

TÜRK TEKNOLOJİSİ AVRU­PA SAHNESİNDE

ASELSAN’ın resmi duyurusuna göre ARSUS 100, EO/IR paketi ve kısa menzilli radar taşıyor. Radar kara birimlerine ve İHA’lara yönelik görevlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştı.

ÜST DÜZEY KORUMA VE HAREKET KABİLİYETİ

AMZ Bobr-3, Polonya ordusunun eski BRDM-2 modelinin yerini alan, LOTR 4x4 sınıfında geliştirilen modern bir amfibi keşif aracı. Araç, her türlü arazi koşulunda yüksek manevra kabiliyeti sunmak üzere tasarlandı.

Amfibi özellikleri ön planda tutulan Bobr-3, tekne formundaki gövdesi ve güçlü su jetleriyle nehir ve göllerde rahatlıkla ilerleyebiliyor. Koruma seviyesi NATO standardı STANAG 4569 Seviye 2 düzeyinde olan araç, istenirse Seviye 3 koruma seviyesine yükseltilebiliyor.

Keşif görevlerinin yanı sıra, anti-tank güdümlü füze sistemleri gibi ek ekipmanların entegre edilmesi de mümkün. ASELSAN’ın geliştirdiği ARSUS 100 keşif sistemiyle donatılan Bobr-3, Türkiye’nin yerli savunma teknolojilerinin Avrupa’da aktif olarak kullanıldığı yeni bir dönemi temsil ediyor.

2035 HEDEFİ: BÜYÜK PARTİLER HALİNDE TEDARİK PLANLANDI

Polonya’nın sözleşmesine göre 286 adet LOTR aracının tedariki 2035 yılına kadar sürecek. ASELSAN-AMZ iş birliği, yerli savunma sanayii ürünlerinin ihracat gelirlerini artırma potansiyeli taşıyor.

ASELSAN daha önce de radar ve elektro-optik paketleriyle sınır güvenliği ve zırhlı araç projelerinde yer aldı. 2019’daki ATEŞ Mobil Sınır Güvenlik Sistemi ve COBRA II entegrasyonları, şirketin saha tecrübesini artırdı.