Karga Şakir 3. evladı oldu! Çay içiyor, Rize helvasını çok seviyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli’de otobüs kaptanı Ömer Tek, yaklaşık 2,5 yıl önce yaralı halde bulduğu kargaya “Şakir” adını verdi, onu adeta evladı gibi benimsedi. Sahibiyle birlikte otobüs seferlerine katılan Şakir, market alışverişinde yiyeceklerini kendi seçiyor. Rize helvası, çay ve organik ürünleri tüketen Şakir’in bu davranışları, çevresindekilerin ilgisini çekiyor.

Otobüs kaptanı ile karganın 2,5 yıldır süren dostluğu görenleri şaşırtıyor. Yolda yaralı halde bulduğu yavru kargayı tedavi ettirip "Şakir" adını veren Ömer Tek, dostuyla bir an olsun ayrılmıyor. İkili, otobüs seferlerinden market alışverişine, deniz keyfinden gezmelere kadar her anı birlikte paylaşıyor.

SADECE ORGANİK GIDALARLA BESLİYOR

Evladı gibi gördüğü kargasıyla 2,5 yıldır ayrılmaz bir dostluk kuran Tek, Şakir'i Rize'den özel getirttiği helva, balık ve sadece organik gıdalarla besliyor. Sevimli karga, çay içmesi ve markette yiyeceklerini gagasıyla seçmesiyle de dikkat çekiyor.

Karga Şakir 3. evladı oldu! Çay içiyor, Rize helvasını çok seviyor - 1. Resim

“RİZE HELVASI YİYOR, ÇAY DA İÇİYOR”

Kargayı yavruyken sakat bir halde bulduğunu belirten Ömer Tek, "Sakattı, tedavisini yaptım. Tam 2,5 sene oldu, benden ayrı durmuyor. Nereye gitsem peşimde geliyor. Hamsi, istavrit ve balığı çok seviyor. Ona özel olarak Rize'den helva getiriyorum, helvasını çok yiyor, çay da içiyor. Aynı aileden biri oldu, nereye gitsem götürüyorum. Onunla otobüse de biniyorum" dedi.

Karga Şakir 3. evladı oldu! Çay içiyor, Rize helvasını çok seviyor - 2. Resim

"NEREYE GİTSEM PEŞİMDEN GELİYOR"

Şakir'in yolculuklarda yolcuların da ilgisini çektiğini anlatan Tek, şu ifadeleri kullandı:

"Yolcuların ilgisini çekiyor, onu çok seviyorlar. Bir evlat gibi alıştı. Ben nereye gitsem peşimden geliyor. Yabancı gördüğü zaman yabancıya saldırıyor. Örneğin eve birisi gelsin, onu hemen bahçeye ve eve sokmaz. Evlat gibi bir şey, insana çok yakın. 'Nankör derler' ama nankör değil."

Karga Şakir 3. evladı oldu! Çay içiyor, Rize helvasını çok seviyor - 3. Resim

"ORGANİK OLMAYAN HİÇBİR ŞEY YEMİYOR"

Ömer Tek, karganın özel beslenme alışkanlıklarına da dikkati çekerek, "Bazen onunla markete gidiyoruz. Beğendiği ürüne vurup alıyor. Çoğunlukla ciğer yer, et yer, yumurtanın sarısını yer, balık yer, ne olsa yer, helva yer. Böyle şeyleri yiyor. Normal ekmek pek yemez, alışmamış. Mandalina yiyor, organik mandalina yiyor. Organik olan her şeyi yiyor ama organik olmayan hiçbir şey yemiyor. Çok akıllı bir hayvan. Zarar gelecek olan şeyleri de asla yemez. Ağzına koyar, atar dışarıya" diye konuştu.

BAĞIRIP UYARI YAPARAK EVİ DE KORUYOR

Tek, Şakir'in evi ve bahçeyi de koruduğunu vurgulayarak, yabancılara karşı tepkili olduğunu aktardı. Tek, "Onu dışarı bırakıyorum, bahçede dolaşıyor. Terk etmiyor bizi, bahçeye de kimseyi sokmuyor. İnsan geldiği zaman bağırıyor, uyarıyor. Çok akıllı hayvan. İnsanlar köpek besleyeceğine karga beslesinler; iyi bekçilik yapıyor, yabancı geldiği zaman bağırıyor, kıyamet koparıyor. İnsan gibi başlar bağırmaya" şeklinde konuştu.

Karga Şakir 3. evladı oldu! Çay içiyor, Rize helvasını çok seviyor - 4. Resim

MİLYON VERSELER SATMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Şakir'i evlatlarından ayırmadığını kaydeden Tek, "Bana bir milyon lira verseler asla onu satmam. Değeri parayla ölçülecek bir hayvan değil. İki evladım vardı, bununla 3 oldu. Onlara ne alıyorsam ona da aynısını alıyorum" ifadelerini kullandı.

