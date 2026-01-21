Suriye’de sahadaki tablo kökten değişiyor. YPG’nin çekildiği bölgelerde Suriye ordusu hızla kontrolü devralırken, Rakka’dan Deyrizor’a, Halep’in doğusundan Haseke hattına kadar geniş bir alanda dengeler yeniden şekilleniyor.

Suriye’de sahadaki güç dengeleri hızla değişti. Suriye ordusu, YPG’nin çekildiği bölgelerde kontrolü devraldı. Rakka, Deyrizor, Halep’in doğusu ve Haseke hattında ordu birlikleri ilerledi.

SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ TEMİZLENDİ: "BU TOPRAKLAR TÜRK YURDUDUR"

Suriye Ordusu’nda görev yapan Türkmen komutan, 76. Tümen Komutanı Seyf Polat Ebubekir, Karakozak’taki Süleyman Şah Türbesi’nin terörist unsurlardan tamamen temizlendiğini duyurdu. Ebubekir, “Karakozak’taki atamız Süleyman Şah’ın türbesi tamamen teröristlerden arındırıldı. Onu korumak bundan sonra namus ve vatan borcudur. Bu topraklar Türk yurdudur ve Türk kalacaktır” dedi.

4. günde yeni Suriye haritası! Terörden kurtulmayı bekleyen kaç mevzi kaldı?

PKK VE YPG GERİDE TUZAKLAR BIRAKTI

Suriye Ordusu Operasyonlar Dairesi, YPG ve PKK unsurlarının çekilirken siviller için büyük tehlike oluşturan tuzaklar bıraktığını açıkladı. Açıklamada, kapıların, koridorların ve tünellerin patlayıcılarla tuzaklandığı, ana yolların ve evlerin çevresine patlayıcı paketler yerleştirildiği aktarıldı. Bu patlamalar nedeniyle bazı siviller ve askerlerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ordu aynı zamanda Rakka, Deyrizor ve Halep’in doğusundaki sivillere acil çağrıda bulundu.

Yapılan açıklamada, PKK’nın terk ettiği konumlar ve tünellerin ölümcül tehlike taşıdığı bildirildi. Sivillerden bu alanlara kesinlikle girmemeleri istendi.

CAN KAYIPLARI YAŞANDI

Açıklamada, bırakılan mayınlar ve patlayıcı paketler nedeniyle çok sayıda sivilin ve askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

CAMİLER VE KUTSAL ALANLAR HEDEF ALINDI

Operasyonlar sırasında camilerin de mayınlandığı, uygun olmayan noktalara bırakılmış Mushaf-ı Kerim nüshalarının bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Ordu, sivillerden şüpheli cisimlere yaklaşmamalarını ve güvenlik güçlerine bilgi vermelerini istedi.

HARİTA NE SÖYLÜYOR?

Akdeniz’den Irak sınırına uzanan hatta dengeler hızla değişirken, YPG unsurları kuzeydoğuda dar bir hatta sıkıştı.

Son duruma göre Suriye hükümeti ve yerel aşiret güçleri, Halep kırsalı, Rakka hattı ve Deyrizor çevresinde sahayı büyük ölçüde kontrol altına aldı. Fırat hattı boyunca ilerleyiş sürerken, daha önce YPG/SDG’nin varlık gösterdiği birçok noktanın el değiştirdi.

Özellikle Haseke çevresinde kalan alanlar, örgütün elindeki son kritik mevziler arasında.

HASEKE HATTI KRİTİK EŞİK

Yeni haritaya göre Haseke çevresi, YPG’nin tutunabildiği en dar alanlardan biri haline geldi. Suriye hükümeti ve aşiret güçlerinin çevre bölgelerdeki varlığı, bu hattı baskı altına aldı.

Terörden tamamen arındırılması beklenen mevzilerin sayısı her geçen gün azalıyor.

HALEP, RAKKA VE DEYRİZOR’DA DEVLET DÜZENİ KURULUYOR

Halep’in doğusundaki Meskene ve Al-Muammer bölgelerinde polis merkezleri yeniden faaliyete geçirildi. Rakka bölgesindeki Menşura’dan hareket eden gümrük müfettişleri ve iç güvenlik konvoyları Deyrizor’a yönlendirildi. Haseke’nin güneyindeki Şaddadi’ye takviye kuvvetler sevk edildi.

ZORUNLU GÖÇ TERSİNE DÖNÜYOR

Afrin’den göç eden ve Rakka’da yaşayan siviller, yeni konvoylarla Halep kırsalındaki memleketlerine geri dönmeye başladı. Hama kırsalındaki Cebin köyünde su kuyuları yeniden düzenlenerek hizmete alındı. Kuneytra'daki barajlarda son yağışlarla su seviyeleri yükseldi.

HOL KAMPI YASAK BÖLGE İLAN EDİLDİ

Suriye İçişleri Bakanlığı, Hol kampı ve yakın zamanda dağıtılan güvenlik hapishanelerinin tamamen yasak bölge olduğunu duyurdu. Bu alanlara yaklaşmanın yasal sorumluluk doğuracağı hatırlatıldı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nden bir heyet de Hol kampını ziyaret etti.

SURİYE YÖNETİMİNDEN KRİTİK UYARI

Suriye Arap Ordusu, Rakka, Deyrizor ve Halep’in doğusundaki sivillere YPG’nin eski mevzilerine ve tünellerine girmemeleri çağrısı yaptı. Bölgede mayın temizleme ve güvenlik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

