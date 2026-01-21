Anadolu Ajansı
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
- Maç, 22 Ocak Perşembe günü Feyenoord Stadı'ndaTSİ 20.45'te başlayacak.
- Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bersan Duran yapacak. Dördüncü hakem ise Cihan Aydın olacak.
Halil Umut Meler, 22 Ocak Perşembe günü Hollanda'nın Feyenoord ile Avusturya'nın Sturm Graz takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi müsabakasını yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre; Hollanda'nın Rotterdam şehrindeki Feyenoord Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayacak karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bersan Duran üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.
