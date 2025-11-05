Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
280 gün sonra rakip yine Ajax: Galatasaray'da 9 puanlık rövanş zamanı

280 gün sonra rakip yine Ajax: Galatasaray'da 9 puanlık rövanş zamanı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
280 gün sonra rakip yine Ajax: Galatasaray&#039;da 9 puanlık rövanş zamanı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 280 gün önce aynı statta mağlup olduğu Ajax'a karşı rövanşı almak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip, Hollanda takımlarına karşı ilk deplasman galibiyetini elde etmek için de sahaya çıkıyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Eintracht Frankfurt'a deplasmanda 5-1 kaybeden, taraftarı önünde Liverpool'u 1-0 ve Bodo/Glimt'i 3-1 yenen Galatasaray, 13 yıl aradan sonra 3'te 3 ile 9 puan peşinde.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncühaftasındaGalatasaray, TSİ 23.00'te Ajax ile deplasmanda karşılaşacak.Sarı-kırmızılılar, kazanması halinde Kupa 1'de 13 yıl sonra üst üste 3 galibiyet alacak ve 9 puanla ilk 24 takım arasında yer alma yolunda önemli bir avantaj sağlayacak. Cimbom, Fatih Terim yönetimindeki 2012-2013 sezonunun grup aşamasında Cluj'u 3-1, Manchester United'ı 1-0 veBraga'yı 2-1 yenmişti.

280 gün sonra rakip yine Ajax: Galatasaray'da 9 puanlık rövanş zamanı - 1. Resim

9 AY SONRA RÖVANŞ VAKTİ

Hollanda takımlarıyla 13'üncü defa karşılaşacak Galatasaray, 280 gün aradan sonra Ajax'a ikinci defa rakip olacak. Türk takımlarına karşı üstünlüğü bulunan Ajax; Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor ile karşı karşıya geldiği 14 maçta 12 galibiyet, bir mağlubiyet ve bir beraberlikaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında Hollanda ekiplerine karşı ilk deplasmanda galibiyeti için sahaya çıkacak. Galatasaray, Hollanda takımlarıyla şu ana kadar oynadığı 7 deplasman karşılaşmasında 6 mağlubiyet ve bir beraberlik yaşadı.

280 gün sonra rakip yine Ajax: Galatasaray'da 9 puanlık rövanş zamanı - 2. Resim

YÜZDE 61'E YÜZDE 39 ÜSTÜNLÜK YETMEDİ

Sarı-kırmızılılar,geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçına 30 Ocak'ta aynı stada çıkmış; topla oynamada yüzde 61'e yüzde 39 üstünlük sağlayıp,9'u isabetli 28 şutçektiği karşılaşmayı 2-1 kaybetmişti. Temsilcimiz adına golü son dakikada Victor Osimhenatmıştı.

280 gün sonra rakip yine Ajax: Galatasaray'da 9 puanlık rövanş zamanı - 3. Resim

MUHTEMEL 11'LER

Ajax:Pasveer, Rosa, Itakura, Baas, Wijndal, Regeer, Klaassen, Gloukh, Moro, Godts, Weghorst

Galatasaray:Uğurcan, Singo (Sallai), Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Barış, Sane, Osimhen

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Isparta Eğirdir diken üstünde: Gizemli çukurlar oluştu, evlerin duvarları çatladı!Karga Şakir 3. evladı oldu! Çay içiyor, Rize helvasını çok seviyor
