280 gün sonra rakip yine Ajax: Galatasaray'da 9 puanlık rövanş zamanı

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncühaftasındaGalatasaray, TSİ 23.00'te Ajax ile deplasmanda karşılaşacak.Sarı-kırmızılılar, kazanması halinde Kupa 1'de 13 yıl sonra üst üste 3 galibiyet alacak ve 9 puanla ilk 24 takım arasında yer alma yolunda önemli bir avantaj sağlayacak. Cimbom, Fatih Terim yönetimindeki 2012-2013 sezonunun grup aşamasında Cluj'u 3-1, Manchester United'ı 1-0 veBraga'yı 2-1 yenmişti.

9 AY SONRA RÖVANŞ VAKTİ

Hollanda takımlarıyla 13'üncü defa karşılaşacak Galatasaray, 280 gün aradan sonra Ajax'a ikinci defa rakip olacak. Türk takımlarına karşı üstünlüğü bulunan Ajax; Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor ile karşı karşıya geldiği 14 maçta 12 galibiyet, bir mağlubiyet ve bir beraberlikaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında Hollanda ekiplerine karşı ilk deplasmanda galibiyeti için sahaya çıkacak. Galatasaray, Hollanda takımlarıyla şu ana kadar oynadığı 7 deplasman karşılaşmasında 6 mağlubiyet ve bir beraberlik yaşadı.

Y Ü ZDE 61'E Y Ü ZDE 39 Ü ST Ü NL Ü K YETMED İ

Sarı-kırmızılılar,geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçına 30 Ocak'ta aynı stada çıkmış; topla oynamada yüzde 61'e yüzde 39 üstünlük sağlayıp,9'u isabetli 28 şutçektiği karşılaşmayı 2-1 kaybetmişti. Temsilcimiz adına golü son dakikada Victor Osimhenatmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Ajax:Pasveer, Rosa, Itakura, Baas, Wijndal, Regeer, Klaassen, Gloukh, Moro, Godts, Weghorst

Galatasaray:Uğurcan, Singo (Sallai), Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Barış, Sane, Osimhen