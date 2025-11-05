Daire girişine kamera 2,5 yıl hapis getirdi!

Dairenin kararına göre, 2015’te Bursa Yenişehir’deki bir binanın yöneticisi, apartmanın içindeki bir evin kapısını görecek şekilde güvenlik kamerası taktırdı.

2,5 YIL HAPİS

Ev sahibi, kameranın apartman yönetim odasındaki bilgisayara kayıt yaptığını, apartman yöneticisinin evine girenlerin görüntülerini kaydettiğini belirterek, şikâyetçi oldu. Yenişehir 1. Asliye Ceza Mahkemesi yöneticiye 2 yıl 6 ay hapis verdi.

YARGITAY CEZAYI ONADI

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararını hukuka uygun bularak onadı.