Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Daire girişine kamera 2,5 yıl hapis getirdi!

Daire girişine kamera 2,5 yıl hapis getirdi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Daire girişine kamera 2,5 yıl hapis getirdi!
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yargıtay, apartman içinde bir dairenin giriş kapısını görecek şekilde güvenlik kamerası yerleştiren bina yöneticisine “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapsi onadı.

Dairenin kararına göre, 2015’te Bursa Yenişehir’deki bir binanın yöneticisi, apartmanın içindeki bir evin kapısını görecek şekilde güvenlik kamerası taktırdı.

2,5 YIL HAPİS 

Ev sahibi, kameranın apartman yönetim odasındaki bilgisayara kayıt yaptığını, apartman yöneticisinin evine girenlerin görüntülerini kaydettiğini belirterek, şikâyetçi oldu. Yenişehir 1. Asliye Ceza Mahkemesi yöneticiye 2 yıl 6 ay hapis verdi.

YARGITAY CEZAYI ONADI

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararını hukuka uygun bularak onadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sağlıkta ağır yük: Bu hastalığın maliyeti 129 milyar TL!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Balıkesir sallanmaya devam ediyor! AFAD gece yarısı duyurdu, işte veriler - GündemBalıkesir sallanmaya devam ediyor! AFAD gece yarısı duyurdu, işte verilerDönüşüm lafta kalıyor, acilen boşaltılmalı! İstanbul’da 50 bin yapı her an çökebilir - Gündemİstanbul’da 50 bin yapı her an çökebilirPandemi öncesi ezildi, geçildi: Türkiye sanayide Avrupa'yı solladı - GündemTürkiye Avrupa’yı geride bıraktıTürk savunma sanayisi Afrika'da vitrine çıkıyor! - GündemTürk savunma sanayisi Afrika'da vitrine çıkıyor!"Teğmenleri attılar, Suriyelileri aldılar" haberine jet açıklama! MSB iddialara noktayı koydu - GündemTSK’da Suriyeli iddiasına jet yalanlama!Yanlış tedavi uyguladığı Milletvekili İsmail Ok entübe olmuştu! O doktordan "Olayda kastım yoktur" savunması - GündemYanlış tedavi uyguladığı Milletvekili İsmail Ok entübe olmuştu! O doktordan "Olayda kastım yoktur" savunması
Sonraki Haber Yükleniyor...