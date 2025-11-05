Daire girişine kamera 2,5 yıl hapis getirdi!
Gündem Haberleri
Güncelleme:
Yargıtay, apartman içinde bir dairenin giriş kapısını görecek şekilde güvenlik kamerası yerleştiren bina yöneticisine “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapsi onadı.
Dairenin kararına göre, 2015’te Bursa Yenişehir’deki bir binanın yöneticisi, apartmanın içindeki bir evin kapısını görecek şekilde güvenlik kamerası taktırdı.
2,5 YIL HAPİS
Ev sahibi, kameranın apartman yönetim odasındaki bilgisayara kayıt yaptığını, apartman yöneticisinin evine girenlerin görüntülerini kaydettiğini belirterek, şikâyetçi oldu. Yenişehir 1. Asliye Ceza Mahkemesi yöneticiye 2 yıl 6 ay hapis verdi.
YARGITAY CEZAYI ONADI
Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararını hukuka uygun bularak onadı.
