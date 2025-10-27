Kirasını eksiksiz ödedi ama tahliye edildi! Yargıtay kararı netleştirdi

Yalova'da bir kiracı kira ödemelerini aksatmadı ancak elektrik ve su faturalarını ödemedi. Ev sahibi uyarılara rağmen sonuç alamayınca 314 bin liralık tahliye ve icra takibi başlattı.

İlk iki mahkeme kiracı lehine karar verdi ancak Yargıtay son sözü söyledi ve tahliye kararını onayladı. Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç, "Kiracınız elektrik, su, aidat veya doğal gaz borcunu ödemiyorsa, tahliye davası açabilir ve kiracınızı çıkarabilirsiniz" dedi.

"ÖDENMEMESİ TAHLİYE SEBEBİ"

ATV Haber'in haberine göre; İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa ise konuyla ilgili şunları söyledi: "Kiracının bu borçları ödememesi onun sorumluluğundadır. Ödenmemesi tahliye sebebidir. Abonman ev sahibinin üzerine değilse, kim kullandıysa o kişi sorumludur."

Elektrik ve su gibi giderlerde bazı esneklikler bulunurken, doğal gaz için durumun daha katı olduğunu söyleyen Aşa, "Doğal gaz kullanımı kesinlikle borçlu üzerine olur ve tespit edildiğinde kesilir. Su ve elektrikte ise durum biraz daha esnek olabiliyor" şeklinde konuştu.

İHTARNAME İLE 30 GÜN SÜRE VERİLİR

Avukat Zeynel Akdağ da ödenmeyen yan giderlerle ilgili süreci şöyle anlattı: "Ev sahibi önce yazılı bir ihtarname gönderir ve 30 günlük süre verir. Kiracı bu süre içinde borcunu ödemezse, temerrüt durumu oluşur ve tahliye davası açılabilir."