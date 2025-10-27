Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dev bankadan yeni altın tahmini! 2026 için fiyat verdiler

HSBC Global Investment Research altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminini açıkladı. Banka, 2026 yılında altının ons başına ortalama 4 bin 600 dolar seviyesinde seyretmesini, 2026’nın başlarında ise fiyatın 5 bin dolara kadar yükselebileceğini tahmin ediyor.

HSBC Global Investment Research, altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminini duyurdu. Banka, 2026 yılında altının ons başına ortalama 4 bin 600 dolar seviyesinde seyretmesini, 2026'nın başlarında ise fiyatın 5 bin dolara kadar yükselebileceğini öngördü.

"ALTINDA KISA VADEDE BİR MİKTAR DALGALANMA GÖRÜLEBİLİR"

Raporda, kısa vadede altın fiyatlarında bir miktar dalgalanma görülebileceği ancak küresel risk iştahındaki artışların altın talebine destek sağlayacağı belirtildi. HSBC, özellikle altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) olan güçlü ilginin sürdüğüne dikkat çekti. Bankaya göre bu ilginin ana kaynakları arasında Çin Merkez Bankası (PBOC) ve diğer Asya merkez bankaları bulunuyor.

Dev bankadan yeni altın tahmini! 2026 için fiyat verdiler - 1. Resim

ASYA'DAKİ TALEP GÜÇLÜ, HİSSE PİYASALARINA ETKİSİ SINIRLI

HSBC, Hindistan ve Çin gibi büyük piyasalarda artan altın ETF talebinin, yüksek likidite sayesinde yerel hisse senedi alımlarını olumsuz etkilemeyeceğini vurguladı.

PERAKENDE SATIŞLARDA YAVAŞLAMA RİSKİ

Banka, altın fiyatlarındaki yükselişin perakendecilerde satış hacimlerini ve mağaza trafiğini azaltabileceğini, ancak stok değer artışlarının kâr marjları üzerindeki baskıyı dengeleyebileceğini de vurguladı. HSBC'ye göre, merkez bankalarının alımları, yatırımcıların güvenli liman talebi ve ETF girişleri önümüzdeki dönemde altının yükseliş trendini destekleyen temel unsurlar olmaya devam edecek.

