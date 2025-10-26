Altın fiyatlarında tehlikeli viraj! Yeni düşüş uyarısı geldi: Bu hafta önemli gelişmeler olacak

Altın piyasasında uzun süredir devam eden yükseliş rüzgârı yerini sert dalgalanmalara ve düşüş endişelerine bıraktı. Yatırımcılar şimdi, bu geri çekilmenin geçici bir düzeltme mi yoksa yeni bir düşüş trendinin başlangıcı mı olduğunu merak ediyor.

Bu sorunun cevabını Ekonomist Hikmet Baydar, TGRT Haber ekranlarında verdi.

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Baydar, yatırımcıya 20 gün uyarısı yaptı.

"Altında ciddi risklerin olduğunu, hızlı bir prim yapma sürecinde olduğunu, dolayısıyla bir kar realizasyonu yani satış riskinin yüksek olduğunu ifade etmiştik daha önceki yorumlarımızda. Bu gerçekleşti.

Peş peşe hep altını destekleyici olaylar yaşadık.

KURUM YORUMLARI ALTINI DÜŞÜRDÜ

Fakat bu olaylarla beraber altın güvenli liman olma özelliğini kaybediyor diye uluslararası ortamda ciddi şekilde işlem yapan kurumların başkanlarından yorumlar gelmeye başladı.

"Altın spekülatif bir meta gibi hareket ediyor" demeye başladılar ve akabinde de ciddi bir kar satışı oldu ki bunun arkasında FED altın rezervinde bir miktar satışa gidebilir söylentileri de var.

Ancak çok sert satışın arkasında böyle ufak tefek bir yatırımcı olduğunda düşünmemek lazım.

Çünkü ciddi bir düşüş yaşamıştık.

Altında 4022 ons dolar seviyelerine dikkat çekiyorduk. 4.004'e kadar düştü. 4.004 seviyesine kadar düştü ama akabinde hemen 4.022'ye geri geldi.

Orta vadeli göstergelerde 4 gündür aşağı sinyali var.

KRİTİK EŞİĞİ AÇIKLADI

Ve bu aşağı sinyalinin devam edebilmesi için hatta izleyicilerimiz not alsa iyi olur. Ons altın 4057 doların altında 1-2 gün kapanış yaptığı zaman o zaman herkes dolarda ons altında 3750'li seviyeleri konuşmaya başlayacak teknik olarak.

Dolayısıyla şu an 3700 4000 seviyesi krtitik, hemen tekrar söyleyeyim 4057 seviyeleri çok kritik olacak altında, orada tutmaya çalışıyorlar.

Yani ayı piyasası dediğimiz satış varlıklı piyasalara geçirmemek için orada tutmaya çalışıyorlar şu an için.

BU HAFTA ÖNEMLİ

Çünkü bu hafta çok önemli gelişmeler olacak dünyada. Trump Uzak Doğu turu için Japonya'ya gidiyor. FED çarşamba günü, çok önemli bu, faizleri beklendiği gibi 25 baz puan indirecek. Yani bu havayı oluşturmaya çalışıyorlar şu an, verilen savaş bunun üzerine. E tabii bir yandan Trump'ın Çin devlet başkanıyla toplantısı var.

Trump'la Çin devlet başkanı arasındaki görüşme olumlu sonuçlanacak mı? Sonuçlanmayacak mı? Bunu bekliyor piyasa. İkincisi FED faizleri düşürecek mi? Düşürmeyecek mi? Bu iki haber yatırımcıları kararsız hale getiriyor.

İşte böyle çizgi eğilimini görüyoruz maalesef.

Ama altında orta vadeli aşağı sinyalleri devam ediyor.

Dolayısıyla bu bir ay içerisinde yani yirmi iş günü diyebiliriz buna.

Önümüzdeki süreçte yirmi gün iş günü içerisinde altında yeni aşağı hareketler söz konusu olabilir ama bu beklediğimiz haberler eğer olumlu yönde gelişirse o zaman tabii piyasalar buna daha farklı reaksiyon verecektir."