Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > DEM Parti'den, PKK'nın Türkiye'den çekilmesinin ardından ilk açıklama

DEM Parti'den, PKK'nın Türkiye'den çekilmesinin ardından ilk açıklama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
DEM Parti&#039;den, PKK&#039;nın Türkiye&#039;den çekilmesinin ardından ilk açıklama
DEM Parti, PKK, Türkiye, Çekilme, Terör, Barış, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK'nın dün tamamen Türkiye'den çekildiğini açıklamasının ardından DEM Parti'den ilk açıklama geldi. Genel Başkan Tülay Hatimoğulları, "Dün yeni bir aşamaya geçildi. Atılan son adımlar, toplumsal barışı güçlendirmek için yepyeni sorumluluklar doğuruyor." dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gelişmeler yaşanıyor...

Mayısta fesih kararı alan, temmuzda silahları yakan terör örgütü PKK dün de ‘süreci sabotaj girişimlerini’ engellemek için Türkiye’den çıktığını duyurdu. 

Bu açıklama ülkemizde ve dünyada yankı uyandırırken DEM Parti'den de konuyla ilgili ilk açıklama geldi. Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan kameralar karşısında geçerek açıklamalarda bulundu.

Sürece katkı veren herkese teşekkür eden Hatimoğulları, yeni bir sürece işaret etti.

Hatimoğulları'nın açıklamaları şu şekilde:

Son adımları toplumsal barışı güçlendirmek için yepyeni sorumluluklar doğuyor. Kalıcı barışı inşa etmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Barış ve demokratik toplum süreci bölge için de oldukça önemli gelişmeler. Bu süreç, Orta Doğu'da yaşayan tüm kimliklerin ortak kazancı olacaktır.

DEM Parti'den, PKK'nın Türkiye'den çekilmesinin ardından ilk açıklama - 1. Resim

"BARIŞI SAHİPLENME ÇAĞRISI YAPIYORUZ"

Dünkü tarihi açıklama, yepyeni bir döneme işaret ediyor. 

Çağrımızdır; kimse kendini bu sürecin dışında görmemeli, bekleyen konumda olmamalı. Düşüncelerimiz, eleştirilerimiz olabilir. Bu bizi güçlendirecektir. Bu tarihi fırsatı değerlendirebilmek hayati bir öneme sahiptir. Aydınlara, akademisyenlere çağrımızdır; barışı sahiplenmek çok değerli. Kadınlara, annelere çağrımızdır; barışın mimarı biz kadınlar olmalıyız."

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hava durumuna sinirlenen adam, polise saldırdı! Savunması ise saç baş yoldurur'İkinci el'de de satışlar artıyor! İşte 1 milyon TL'nin altında en ucuz 10 otomatik araç
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakan Yerlikaya duyurdu: Trafikte yaka kamerası dönemi! Görüntüler 30 gün saklanacak - GündemBakan duyurdu: Görüntüler 30 gün saklanacakKuraklıkta umut ışığı: Bursa'da dereler yeniden hareketlendi - GündemKuraklıkta umut ışığı: Bursa'da dereler yeniden hareketlendiBayrampaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Akın göreve başladı - GündemBayrampaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Akın göreve başladıÇanakkale beşik gibi: 5 dakika arayla iki deprem! - GündemÇanakkale beşik gibi: 5 dakika arayla iki deprem!Mersin'de korkutan deprem! Adana'dan da hissedildi, AFAD ilk verileri paylaştı - GündemMersin'de korkutan deprem! AFAD verileri paylaştı9 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! 20 şüpheli gözaltında - GündemFETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon!
Sonraki Haber Yükleniyor...