DEM Parti'den, PKK'nın Türkiye'den çekilmesinin ardından ilk açıklama

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gelişmeler yaşanıyor...

Mayısta fesih kararı alan, temmuzda silahları yakan terör örgütü PKK dün de ‘süreci sabotaj girişimlerini’ engellemek için Türkiye’den çıktığını duyurdu.

Bu açıklama ülkemizde ve dünyada yankı uyandırırken DEM Parti'den de konuyla ilgili ilk açıklama geldi. Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan kameralar karşısında geçerek açıklamalarda bulundu.

Sürece katkı veren herkese teşekkür eden Hatimoğulları, yeni bir sürece işaret etti.

Hatimoğulları'nın açıklamaları şu şekilde:

Son adımları toplumsal barışı güçlendirmek için yepyeni sorumluluklar doğuyor. Kalıcı barışı inşa etmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Barış ve demokratik toplum süreci bölge için de oldukça önemli gelişmeler. Bu süreç, Orta Doğu'da yaşayan tüm kimliklerin ortak kazancı olacaktır.

"BARIŞI SAHİPLENME ÇAĞRISI YAPIYORUZ"

Dünkü tarihi açıklama, yepyeni bir döneme işaret ediyor.

Çağrımızdır; kimse kendini bu sürecin dışında görmemeli, bekleyen konumda olmamalı. Düşüncelerimiz, eleştirilerimiz olabilir. Bu bizi güçlendirecektir. Bu tarihi fırsatı değerlendirebilmek hayati bir öneme sahiptir. Aydınlara, akademisyenlere çağrımızdır; barışı sahiplenmek çok değerli. Kadınlara, annelere çağrımızdır; barışın mimarı biz kadınlar olmalıyız."