Borsada yükseliş sürecek mi? İşte dibine ve zirvesine yakın hisseler!

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Geçen hafta Merkez Bankasının faiz indirimi ve CHP kurultay davasının iptali ile moral bulan Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi %7,18 primle 10.941 puandan kapanış yaştı. Endeks cuma günü en yüksek 11.158 puanı test etti. Ancak gelen kâr satışlarının da etkisiyle 11.000’in üzerinde kalıcı olamadı.

Geçen hafta ISCTR, TUPRS, TCELL, BIMAS ve KCHOL en fazla para girişi gerçekleşen hisseler olarak öne çıkarken; BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında TURSG, TSPOR, ISCTR, KRDMD ve YKBNK %26,83-%16,50 arası primle en çok yükselen hisseler oldu.

BORSADA BU SEVİYELERE DİKKAT

Borsada dikkatler yeni haftaya çevrilirken; Ekonomist Tuncay Turşucu, borsa endeksinin son kapanışını 10.915 seviyesinde bulunan 50 günlük ortalamanın hemen üzerinden gerçekleştirdiğini belirterek, “BİST 100’de 10.900-11.000 bandında soluklanma hatta kâr satışları muhtemel olabilir. Yeni bir yükselişten bahsetmek için 11.300’ü geçen ve bu seviye üzerine yerleşen bir seyre ihtiyaç var” dedi ve aşağıda 10.700-10.600 bandının ilk destek alanı olduğuna dikkat çekti.

KALICI YÜKSELİŞ İÇİN 3 ŞART

Borsada kalıcı yükseliş için faizlerde düşüş, şirket bilançolarında güçlenme ve kârların gelecek dönemde artacağına yönelik beklentiler gibi temel unsurlara ihtiyaç duyulduğunu da aktaran Tuncay Turşusu, “Bilanço, borsanın yakıtıdır. Bu nedenle uzun soluklu yükseliş için güçlü ve büyüyen bilançolara ihtiyacımız var” ifadelerini kullanarak, bu dönemde açıklanan 9 aylık finansal sonuçların takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

DİBİNE YAKIN HİSSELER

Bu arada borsa endeksinin 10.053 ile son 3 ayın en düşük seviyesini test ettiği ekim ayı işlemleri dikkate alındığında, BİST 30 kapsamındaki büyük şirketlerde dibine yakın 5 hisse ve dibe göre getirileri şöyle:

-PGSUS: 208,40 TL (%3,73)

-PETKM: 17,36 TL (%3,83)

-THYAO: 297,00 TL (%4,67)

-EREGL: 27,24 TL (%5,42)

-SASA: 3,16 TL (%6,04)

ZİRVESİNE YAKIN HİSSELER

Aynı dönemde BİST 30 kapsamında zirvesine yakın 5 hisse ve zirveye yakınlıkları ise şu şekilde:

-GUBRF: 307,25 TL (%0)

-ULKER: 109,00 TL (%-0,82)

-TAVHL: 260,50 TL (%-0,95)

-BIMAS: 579,50 TL (%-1,28)

-KRDMD: 28,44 TL (%-1,50)