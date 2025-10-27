Bitcoin 2 haftanın zirvesinde

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Kripto paralarda risk iştahının artmasıyla birlikte dikkat çeken bir yükseliş yaşanıyor. Piyasanın en büyüğü Bitcoin, haftanın ilk işlem gününde 115 bin 500 dolara yaklaştı ve son iki haftanın en yüksek seviyelerine ulaştı. TSİ 06:00 itibarıyla fiyatlarda 115 bin dolara yakın denge arayışı devam ediyor.

17 Ekim işlemlerinde ABD-Çin ticaret gerilimi sebebiyle 103 bin 530 dolara kadar gerileyen ve 23 Haziran sonrası en düşük seviyeyi gören BTC’de tepki alımlarının boyutu %11,50 prime ulaştı.

DİKKATLER ABD-ÇİN ZİRVESİNDE

Kripto varlıkları etkileyen gelişmelere bakıldığında; ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Kore'de düzenlenecek Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesinde bu hafta bir araya gelecek. 30 Ekim'deki zirve öncesinde ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Çin Başbakan Yardımcısı Hi Lifing başkanlığındaki iki ülke heyetleri, 25-26 Ekim'de Kuala Lumpur'da bir araya geldi. Görüşmelerde "ön çerçeve anlaşmasına" varıldığı açıklandı.

Ticaret geriliminin azalacağına dair beklentiler risk iştahını yükselterek, kripto varlıkları destekledi.

BİTCOİN’DE BEKLENTİLER

Analistler, FED’den bu hafta beklenen faiz indiriminin de kripto varlıklar için destekleyici olabileceğini aktararak, “10 Ekim sonrası işlemlere bakıldığında, 100 günlük ortalamaya da işaret eden 116 bin dolar seviyesi ilk direnç olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması halinde BTC’de yeniden 120 bin dolar isteği artabilir” diye konuşuyor.

Öte yandan BTC fiyatı, önemli bir gösterge olan 50 günlük ortalamanın bulunduğu 114 bin 340 dolar seviyesini de geçti.

DİKKAT ÇEKEN PARA GİRİŞİ

Bu arada piyasada dikkatler kurumsal yatırımcı talebine de çevrildi. Geçen hafta Bitcoin’e, ABD’li borsa yatırım fonları kanalıyla yaklaşık 450 milyon dolarlık para girişi gerçekleşti.

Bitcoin’in en büyük kurumsal yatırımcısı olan ABD’li Strategy, 640 bin 418 BTC ile piyasadaki arzın yaklaşık %3,2’sine sahip… Sadece bu yıl BTC’ye 19,5 milyar dolarlık yatırım yapan şirketin, yakın zamanda yeni alım gerçekleştirmesi bekleniyor.