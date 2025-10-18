524 milyar dolarlık Bitcoin ve Ethereum satışı! BlackRock, kripto piyasasındaki olumsuz trendden etkilendi

Bu haftaki kripto para piyasasındaki satış dalgası, borsa yatırım fonları (ETF) sektörüne de yansıdı. Dünyanın en büyük şirketi olarak gösterilen varlık yönetimi şirketi BlackRock, önemli çıkışların yaşandığı kurumlardan biri oldu.

Özellikle, şirketin Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) spot ETF’leri, 17 Ekim 2025 ile biten haftada toplam yaklaşık 524 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.

BLACKROCK'TAN DEVASA SATIŞ

Finance In Bold'dan edinilen bilgilere göre BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT), yaklaşık 279 milyon dolarlık çıkışla haftanın en çok kayıp veren fonu oldu. En büyük çekimler 17 Ekim’de gerçekleşti. IBIT, yaklaşık 268,6 milyon dolarlık çıkış yaşayarak son aylardaki en büyük tek günlük çıkışlarından birini kaydetti.

Benzer şekilde, BlackRock Ethereum Trust (ETHA) da net 245 milyon dolarlık çıkış gördü; bunun 146 milyon doları cuma günü, 310 milyon doları ise haftanın başında gerçekleşti.

Bu rakamlar, spot kripto ETF pazarında genel olarak devam eden olumsuz trendi yansıtıyor. Aynı dönemde toplam Bitcoin ETF’leri yaklaşık 1,23 milyar dolarlık çıkış kaydederek, orta Ekim piyasası düzeltmesinin ardından süregelen satış baskısını gösterdi.

Ethereum ETF’leri de haftayı eksiyle kapattı ve farklı ihraççılar üzerinden toplam 232 milyon dolarlık net çıkış yaşandı.

KRİPTO PİYASASINDAKİ SATIŞ BASKISI VE OLUMSUZ TREND!

Bu ETF çıkışları, piyasadaki genel düşüş havasına katkıda bulundu. ETF hareketlerinin ötesinde, ABD bölgesel bankacılık sektörü ve artan kredi riskleri, riskten kaçınma eğilimini tetikleyerek kripto paralara da yayıldı.

Bankalardaki kayıplar ve yayılma endişeleri, kripto varlıklarda ciddi satışlara yol açtı.