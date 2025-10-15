Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
14 milyar dolarlık bitcoin vurgunu: Binlerce kişiyi zorla çalıştırmış!

14 milyar dolarlık bitcoin vurgunu: Binlerce kişiyi zorla çalıştırmış!

HABER MERKEZİ

ABD Adalet Bakanlığı, Kamboçyalı milyarder Chen Zhi’nin yönettiği dev kripto dolandırıcılık ağını çökertti. Soruşturma kapsamında 14 milyar dolarlık Bitcoin’e el konulurken, Chen’in binlerce kişiyi zorla çalıştırarak “siber dolandırıcılık imparatorluğu” kurduğu ortaya çıktı. Londra’daki milyonlarca sterlinlik mülklerine el konulan Chen, 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

 

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Kamboçya merkezli Prens Grubu’nun kurucusu Chen Zhi’nin yönettiği dev bir kripto para dolandırıcılığı ağını çökertti. Soruşturma kapsamında 14 milyar dolardan fazla değere sahip Bitcoin’e el konuldu.

Mahkeme belgelerine göre Chen Zhi, Kamboçya’daki “telefon çiftlikleri” olarak bilinen dev tesislerde binlerce kişiyi zorla çalıştırarak, sahte yatırım vaadiyle on binlerce kişiyi dolandırdı.Bu merkezlerde yaklaşık 76 bin sahte sosyal medya hesabı yönetiliyor, çalışanlara mağdurlarla iletişimde “fazla çekici fotoğraflardan kaçının” gibi manipülasyon taktikleri öğretiliyordu.

“SİBER DOLANDIRICILIK İMPARATORLUĞU” KURMUŞ

ABD Adalet Bakanlığı, Chen Zhi’nin bu yapıyı “kapsamlı bir siber dolandırıcılık imparatorluğuna” dönüştürdüğünü açıkladı.Elde edilen gelirle özel jetler, lüks saatler ve milyonlarca dolarlık sanat eserleri, hatta bir Picasso tablosu satın alındığı tespit edildi.Chen hakkında dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla New York’ta dava açıldı. Suçlu bulunması halinde 40 yıla kadar hapis cezası alabilir.

LONDRA’DAKİ LÜKS MÜLKLERİNE EL KONULDU

ABD ve İngiltere, Chen Zhi ve Prens Grubu’na bağlı şirketlere yaptırım kararı aldı.İngiliz hükümeti, Chen’e ait Londra’daki 19 taşınmazı dondurdu. Bunlar arasında 100 milyon sterline yaklaşan bir ofis binası ve 12 milyon sterlinlik bir malikane de bulunuyor.

“İNSAN ACISI ÜZERİNE KURULU SUÇ İMPARATORLUĞU”

ABD Ulusal Güvenlik Başsavcı Yardımcısı John A. Eisenberg, Prens Grubu’nu “insan acısı üzerine inşa edilmiş bir suç örgütü” olarak tanımladı.İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ise,“Bu kişiler savunmasız insanları hayat birikimlerinden ediyor, Londra’daki evleri kara para deposuna çeviriyordu. ABD ile birlikte bu ulusötesi tehdide karşı kararlı adımlar atıyoruz.”ifadelerini kullandı.

DÖRT ŞİRKETE YAPTIRIM

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Prens Grubu’nun yanı sıra Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts World ve Byex Exchange adlı dört şirkete yaptırım uygulandığını duyurdu.

Amnesty International’ın raporuna göre, bu şirketlerin işlettiği merkezlerde işçilerin zorla tutulduğu, işkenceye maruz kaldığı ve çevrim içi dolandırıcılığa zorlandığı tespit edildi.

Raporda, bu merkezlerde çalışanların büyük kısmının “yasal iş vaadiyle” ülkeye getirilen yabancı işçiler olduğu, ancak sonrasında tehdit ve şiddetle suç faaliyetlerine mecbur bırakıldığı belirtildi.

Trump'ı İsrail Meclisi'nde 'Filistin'i tanıyın' pankartıyla protesto eden Ofer Cassif konuştu: İkiyüzlülüğe sessiz kalamazdım
