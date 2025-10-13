Bitcoin ve Ethereum'daki felaket sonrası toparlanma! 19 milyar dolar silindi

Kripto piyasası, yaklaşık 19 milyar dolarlık kaybın ardından toparlanmaya çalışıyor.

10 Ekim 2025 Cuma günü kripto varlık ekosisteminde benzeri görülmemiş bir piyasa çöküşü yaşandı ve toplam 19 milyar dolardan fazla likidasyon gerçekleşti.

ALTCOINLERDE SERT DARBE

Piyasa hareketi, panik ve düşük likiditeye bağlanıyor. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Solana (SOL) sırasıyla yüzde 12, yüzde 20 ve yüzde 24,6 oranında ani değer kayıpları yaşadıktan sonra istikrar sağladı. Altcoinler ise daha sert darbe aldı; HYPE yüzde 54, DOGE yüzde 62 ve AVAX yüzde 70 oranında değer kaybı yaşadıktan sonra daha ılımlı kayıplarla toparlandı.

ABD-ÇİN TİCARET SAVAŞI PİYASAYI SARSTI

Crowd Fund Insider'dan edinilen bilgilere göre piyasa, ABD-Çin ticaret savaşına ilişkin yeniden artan endişelerle tetiklendi. Trump’ın Çin’den ithal edilen ürünlere ek yüzde 100 gümrük vergisi tehdidi ve Çin’in nadir toprak ihracatına yeni kısıtlamalar getirmesi, piyasalarda şok etkisine neden oldu.

Raporda, “Trump’ın gümrük vergisi açıklamaları küresel piyasalarda hemen şok dalgaları oluşturdu. Likidite, risk limitlerini aşmamak için piyasa yapıcıların tekliflerini çekmesiyle eridi. Seyrekleşen emir defterleri, zorunlu likidasyon ve panik satışların fiyat üzerinde aşırı etkili olmasına yol açtı ve bu durum flash crash’i hızlandırdı” ifadeleri yer aldı.

BTC VE ETH'DE ANİ DÜŞÜŞLER, OPSİYON PİYASASINDA PUT TALEBİ PATLADI

BTC ve ETH piyasalarında volatilite ciddi şekilde yükseldi. Normalde ani satışlar kısa vadeli volatiliteyi (1-7 gün) artırırken, Cuma günü yaşanan düşüş tüm vadelerde yüksek volatiliteye neden oldu ve piyasanın dalgalı bir süreçten geçeceği sinyalini verdi.

Ayrıca, opsiyon piyasasında yatırımcıların korunma amaçlı put alımları yoğunlaştı. BTC’de 31 Ekim vadesi için 115 bin ve 95 bin dolarlık putlar yoğun şekilde alınırken, 17 Ekim vadesi için 125 bindolarlık call alımları satışa dönerek kısa vadede karamsar bir görünüm ortaya koydu. ETH’de ise 31 Ekim 4 bin dolar ve 17 Ekim 3 bin 600 dolar seviyeleri ile 26 Aralık 2.600 dolarlık put alımları, yıl sonuna kadar düşüş beklentisinin arttığını gösterdi.