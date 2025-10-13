Gürcistan'da Sagnol'den Türkiye maçı öncesi iddialı sözler

İlk karşılaşmada kötü bir başlangıç yaptıklarını ama sonunun iyi olduğunu belirten Sagnol, yarın büyük bir maç olacağını ve büyük bir başarı elde edeceklerine inandığını kaydetti.

"MAÇTA KANITLAYACAĞIZ"

Sagnol, nereden geldiklerini bildiklerini dile getirerek, "Futbol geçmişimizde ne olduğunu biliyoruz. Biz hayal etmiyoruz. Amacımız ve beklentimiz büyüktür ve biz bunu yarın kanıtlayacağız." dedi.

"HAYATTA HER ŞEYİN İLKİ OLUR"

Bir gazetecinin "Gürcistan’ın daha önce yaptığı resmi maçlarda Türkiye'ye karşı galibiyeti yok. Yarın kazanmanız halinde bu sürpriz olarak görülebilir mi?” şeklindeki sorusu üzerine Sagnol, "Hayatta her şeyin ilk olur. İlk kez gerçekleşir ve bu istisna olur. Neden olmasın. Bazı istisnai başarılarımız mevcuttur. Biz bunun beklentisindeyiz ve yarın başaracağız." ifadelerini kullandı.

"GALİBİYET İÇİN TÜM GÜCÜMÜZÜ GÖSTERECEĞİZ"

Gürcü futbolcu Anzor Mekvabishvili de Türkiye’nin güçlü bir takım olduğunu belirterek, "Türkiye'yle oynamak kolay değil. Biz bunun için birtakım hazırlıklar yapıyoruz. Galibiyet için tüm gücümüzü, çabamızı göstereceğiz." diye konuştu.