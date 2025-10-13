Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD'li bankadan rekor üstüne rekor kıran altın ve gümüşle ilgili kritik tahmin

ABD'li bankadan rekor üstüne rekor kıran altın ve gümüşle ilgili kritik tahmin

Bank of America, altın ve gümüşle ilgili 2026 tahminlerini önemli ölçüde artırdı. Dev banka önümüzdeki yıl içinde ons altının 5 bin doları, gümüşün ise 65 doları görebileceğini öngördü.

Altın ve gümüş fiyatları peş peşe rekor kırarken, yeni tahminler de gelmeye devam ediyor.

Son olarak Bank of America (BofA), değerli metaller için fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Dev banka 2026 yılı için altın ve gümüş beklentilerini önemli ölçüde yükseltti.

ALTIN VE GÜMÜŞTE KRİTİK TAHMİN

BofA, altının 5 bin dolar/ons seviyesine ulaşabileceğini tahmin ederken, gümüş için 65 dolar/ons seviyesini hedefledi. BofA, 2026 için ortalama altın fiyatını 4 bin 400 dolar/ons ve gümüş fiyatını 56,25 dolar/ons olarak öngördü.

ALTIN VE GÜMÜŞTE BÜYÜK GETİRİ

Altının ons fiyatı 4 bin 85 dolarla bugün yeni zirvesini görürken, yılbaşından bu yana artış yüzde 55'i aştı. Gümüş de 51,74 dolarla zirveyi yeniledi. Gümüşün bu yılki artışı yüzde 78'i buldu.

