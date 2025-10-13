İzlanda - Fransa maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta başlayacak? Dünya Kupası heyecanı sürüyor!
Dünya Kupası Elemeleri D Grubu’nda büyük heyecan bu akşam İzlanda ile Fransa arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Grubun en kritik maçlarından biri olan maç için geri sayım yapılırken İzlanda - Fransa maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta başlayacak belli oldu.
İzlanda - Fransa maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta başlayacak netlik kazandı. D Grubu’ndaki maçlarda Fransa, maç başına 2 gol orttlamasının altına hiç düşmezken İzlanda'nın bu akşamki performansı da heyecanla bekleniyor.
İZLANDA - FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Dünya Kupası Elemeleri D Grubu’nda heyecan bu akşam İzlanda ile Fransa arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Futbolseverlerin merakla beklediği İzlanda - Fransa maçı Exxen üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma canlı yayını şifreli olacak.
İZLANDA - FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
İzlanda - Fransa maçı 13 Ekim Pazartesi günü saat 21.45’te başlayacak. Müsabaka bu akşam İzlanda’nın başkentindeki Laugardalsvöllur Stadyumu’nda oynanacak.
İZLANDA - FRANSA MUHTEMEL 11 MAÇ KADROSU
İzlanda: Olafsson, Palsson, Ingason, Gretarsson, Ellertsson, Gudmundsson, Johannesson, Haraldsson, Magnusson, D. Gudjohnsen, Thorsteinsson
Fransa: Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, T. Hernandez, K. Thuram, Rabiot, Coman, Olise, Ekitike, Mateta