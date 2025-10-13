Türkiye-Gürcistan maçında kimler eksik, oynamıyor? Muhtemel 11'ler ve maç kadrosu!

Türkiye, Dünya Kupası elemelerinde kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Ay-yıldızlı ekip, 14 Ekim Salı günü Gürcistan’ı ağırlayacak. Saat 21.45’te başlayacak karşılaşma TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak. Maç öncesi taraftar, milli takımdaki eksik, sakat ve kadro dışı kalan oyuncuları araştırırken muhtemel 11'ler de dikkat çekti.

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇINDA KİMLER EKSİK, OYNAMIYOR?

A Milli Takım’da sakatlığı nedeniyle İrfan Can Kahveci kadrodan çıkarıldı. Bu değişiklik, teknik ekibi orta saha tercihlerinde yeniden planlama yapmaya yöneltti. Öte yandan, kaleci Berke Özer’in kampı izinsiz terk ettiği bildirildi. Türkiye Futbol Federasyonu bu gelişmenin ardından kaleci Muhammed Şengezer’i aday kadroya dahil etti.

İki maçlık cezası sona eren Barış Alper Yılmaz ise Gürcistan karşısında forma giyebilecek. Cezası nedeniyle İspanya ve Bulgaristan maçlarını kaçıran genç oyuncu, bu kez hücum hattında görev alabilecek.

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇ KADROSU

A Milli Takım’ın Gürcistan maçı öncesi açıklanan aday kadrosu şöyle:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Galatasaray), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund),

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus)

Rakip Gürcistan’da ise PSG forması giyen Khvicha Kvaratskhelia öne çıkıyor. Teknik direktör Willy Sagnol yönetimindeki Gürcistan, son maçında İspanya’ya 2-0 mağlup olmuştu.

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MUHTEMEL 11’LER.

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız.

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Goglichidze, Kashia, Dvali, Gocholeishvili, Kochorashvili, Mekvabishvili, Kiteishvili, Kvaratskhelia, Mikautadze.