Erzurum'da okullar tatil mi? 14 Ekim Salı MGM hava durumu raporunu paylaştı

Erzurum'da akşam başlayan sağanak, gece ilerleyen saatlerde yerini kar tanelerine bıraktı ve şehir merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Yükse kesimlerde etkisini gösteren kar yağışının ardından "Erzurum’da okullar tatil mi? " sorusuna cevap aranıyor.

Erzurum'da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar yağışı başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri, yağışın önümüzdeki günlerde de süreceği belirtilirken, öğrenciler ise okulların tatil edilip edilmediğini merak edip araştırmaya başladı.

Meteoroloji kuvvetli sağanak, don ve yer yer kar yağışı beklentisi nedeniyle MGM Erzurum için uyarıda bulundu. Gözler kar tatili için Erzurum Valiliği'ne çevrildi. 

ERZURUM'DA OKULLAR TATİL Mİ? 

14 Ekim Salı günü Erzurum'da henüz okullar tatil değildir. Valilik tarafından Erzurum’da okulların tatil olduğuna dair bir açıklama gelmedi.

MGM kuvvetli sağanak, don ve yer yer kar yağışı beklentisi nedeniyle Ağrı, Erzurum, Kars, Kayseri, Kırşehir, Niğde, Sivas, Van ve Yozgat uyarıda bulundu. 

ERZURUM'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Yarın Erzurum'da okulların tatil edilip edilmeyeceği konusuna ilişkin resmi bir tatil kararı bulunmuyor. Henüz Erzurum'da kar tatili haberi bulunmuyor.

Öğrencilerin Erzurum Valiliği'nin sosyal medya hesaplarını güncel olarak takip etmeleri tavsiye ediliyor.

Erzurum’da parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

