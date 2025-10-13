Erzurum'da kar yağacak mı? MGM tarih verdi

Son zamanlarda sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte Erzurum'da kar beklentisi arttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporuna göre, şehirde karla karışık yağmur bekleniyor.

Günün en yüksek sıcaklığı 8, en düşük sıcaklığı ise 2 derece olacak. Öğle saatlerinde bulutlu bir hava etkili olurken, akşam saatlerine doğru sıcaklık düşerek kara dönmesi bekleniyor.

ERZURUM'DA KAR YAĞACAK MI?

Evet, 13 Ekim Pazartesi günü Erzurum'da karla karışık yağmur bekleniyor.

13-17 ERZURUM HAVA DURUMU

14 Ekim Salı gününden itibaren hava daha açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar gündüz 14-17 dereyece kadar çıkarken, gece saatlerinde sıfıra yaklaşacak.

15-16-17 Ekim 2025'te ise sakin ve serin bir hava hâkim olacak. Rüzgar hafif esecek ve nem oranı düşecek.