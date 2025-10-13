Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İsmail Küçükkaya neden ayrıldı, nerede program yapıyor?

İsmail Küçükkaya neden ayrıldı, nerede program yapıyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsmail Küçükkaya neden ayrıldı, nerede program yapıyor?
İsmail Küçükkaya, Ayrılık, Halk TV, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gazeteci ve sunucu İsmail Küçükkaya, Halk TV’den ayrıldıktan sonra TV100’de “Yenigün” adlı sabah haber programını sunmaya başladı. Programın ekrana gelmemesiyle birlikte 'İsmail Küçükkaya neden ayrıldı, nerede' izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Halk TV’den ayrılarak TV100’e geçen İsmail Küçükkaya, yeni kanalında sabah kuşağında yayınlanan “Yenigün” programıyla izleyici karşısına çıkmıştı ancak program bir süredir ekrana gelmiyor. 'İsmail Küçükkaya TV100'den neden ayrıldı' araştırılıyor.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA NEDEN AYRILDI?

İsmail Küçükkaya’nın TV100’deki görevinden ayrılmasıyla ilgili taraflardan resmi bir açıklama yapılmadı. Kanalın sabah yayın kuşağında Küçükkaya'nın sunduğu "Yenigün" programını kaldırdığı görüldü.

İsmail Küçükkaya neden ayrıldı, nerede program yapıyor? - 1. Resim

İSMAİL KÜÇÜKKAYA NEREDE, HANGİ KANALDA?

İsmail Küçükkaya’nın şu anda herhangi bir televizyon kanalıyla yeni bir anlaşması bulunmuyor. TV100’deki görevinin sona ermesinin ardından yeni bir yayın projesiyle ilgili bilgi verilmedi.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA TV100’DEN NEDEN AYRILDI?

TV100 yönetimi, 10 Ekim 2025 tarihinde yayın akışında düzenlemeye gitti. Bu kapsamda sabah saatlerinde yayınlanan “İsmail Küçükkaya ile Yenigün” ve “Para Manşet” programlarının yayını sona erdi.

İsmail Küçükkaya neden ayrıldı, nerede program yapıyor? - 2. Resim

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR?

İsmail Küçükkaya, 1972 yılında Kütahya’da doğdu. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu. 1991 yılında Hürriyet Gazetesi’nde muhabir olarak mesleğe başladı.

2000 yılında Akşam Gazetesi’nde köşe yazarlığı yaptı. Daha sonra SKYTÜRK TV’de Ankara Temsilciliği görevini üstlendi. 2008-2013 yılları arasında Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği yaptı. 2013 yılında FOX TV’ye geçti ve “Çalar Saat” programını dokuz yıl boyunca sundu. 2022’de Halk TV’ye geçti, 2025 yılında ise TV100’de yayın yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

