Bugün maç var mı, kimin maçı var? 13 Ekim Bugünkü Maçlar Takvimi

Bugün maç var mı, kimin maçı var? 13 Ekim Bugünkü Maçlar Takvimi

- Güncelleme:
Bugün maç var mı, kimin maçı var? 13 Ekim Bugünkü Maçlar Takvimi
Avrupa Elemeleri, Futbol, EXXEN, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün maç var mı, kimin maçı var futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Futbol heyecanı ise 13 Ekim 2025 Pazartesi günü de hız kesmeden devam ediyor. Hem Avrupa’da hem Afrika’da 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında birbirinden kritik karşılaşmalar oynanacak.

Avrupa kıtasında milli takımlar 2026 FIFA Dünya Kupası bileti alabilmek için sahaya çıkıyor. Elemelerin 4. haftasında A, B, D ve J gruplarında toplam sekiz karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Heyecanla beklenen maçlar hem EXXEN hem de S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Bugün maç var mı, kimin maçı var? 13 Ekim Bugünkü Maçlar Takvimi - 1. Resim

BUGÜN MAÇ VAR MI 13 EKİM?

Dünya Kupası 2026 Avrupa Elemeleri

A Grubu

21:45 Kuzey İrlanda-Almanya (EXXEN)

21:45 Slovakya-Lüksemburg (EXXEN)

B Grubu

21:45 Slovenya-İsviçre (EXXEN)

21:45 İsveç Kosova (EXXEN)

D Grubu

21:45 Ukrayna-Azerbaycan (EXXEN)

21:45 İzlanda-Fransa (EXXEN)

J Grubu

21:45 Galler-Belçika (EXXEN ve S Sport Plus)

21:45 Kuzey Makedonya-Kazakistan (EXXEN)

Dünya Kupası 2026 Afrika Elemeleri

B Grubu

16:00 Güney Sudan-Togo

C Grubu

19:00 Lesotho-Zibabve

D Grubu

19:00 Yeşil Burun Adaları-Estavini

19:00 Kamerun-Angola

19:00 Mauritis-Libya

Kaynak: Türkiye Gazetesi

