Bugün maç var mı, kimin maçı var? 13 Ekim Bugünkü Maçlar Takvimi
Bugün maç var mı, kimin maçı var futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Futbol heyecanı ise 13 Ekim 2025 Pazartesi günü de hız kesmeden devam ediyor. Hem Avrupa’da hem Afrika’da 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında birbirinden kritik karşılaşmalar oynanacak.
Avrupa kıtasında milli takımlar 2026 FIFA Dünya Kupası bileti alabilmek için sahaya çıkıyor. Elemelerin 4. haftasında A, B, D ve J gruplarında toplam sekiz karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Heyecanla beklenen maçlar hem EXXEN hem de S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
BUGÜN MAÇ VAR MI 13 EKİM?
Dünya Kupası 2026 Avrupa Elemeleri
A Grubu
21:45 Kuzey İrlanda-Almanya (EXXEN)
21:45 Slovakya-Lüksemburg (EXXEN)
B Grubu
21:45 Slovenya-İsviçre (EXXEN)
21:45 İsveç Kosova (EXXEN)
D Grubu
21:45 Ukrayna-Azerbaycan (EXXEN)
21:45 İzlanda-Fransa (EXXEN)
J Grubu
21:45 Galler-Belçika (EXXEN ve S Sport Plus)
21:45 Kuzey Makedonya-Kazakistan (EXXEN)
Dünya Kupası 2026 Afrika Elemeleri
B Grubu
16:00 Güney Sudan-Togo
C Grubu
19:00 Lesotho-Zibabve
D Grubu
19:00 Yeşil Burun Adaları-Estavini
19:00 Kamerun-Angola
19:00 Mauritis-Libya