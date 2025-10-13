Sofyan Amrabat kararını şimdiden verdi: Real Betis'ten açıklama geldi

Fenerbahçe'ninyaz transfer döneminde Real Betis'e kiralık gönderdiği Sofyan Amrabat, La Liga temsilcisinde sergilediği performansla İspanyol ekibinin gözde isimlerinden oldu. Real Betis'te 2'si UEFA Avrupa Ligi, 3'ü LaLigaolmak üzere toplam 5 maç oynayan 29 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 301 dakika sahada kaldı.

AMRABAT SORUSUNA CEVAP

İspanyol basınından Diario de Sevilla'ya röportaj veren Real Betis Sportif Direktörü Manu Fajardo, Faslı ön liberonun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.Fajardo, "Amrabat ile devam etme olasılığını düşündünüz mü?" sorusuüzerine deneyimli oyuncunun takımda kalma konusunda istekli olduğunu söyledi.

"BURADA DAHA FAZLA KALMAK İ ST İ YOR"

Real Betis Sportif Direktörü, "Orta sahada fiziksel açıdan farklı profillere sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bunu Avrupa kupalarında deneyimledik. Amrabat'ta ise henüz erken bir dönem olmasına rağmen, oyuncunun bağlılığının, adaptasyonunun ve burada daha fazla sezon kalma konusundaki coşkusunun gerçek olduğunu görebiliyoruz. Maçlar ilerledikçegöreceğiz" ifadelerini kullandı.