Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın istediği sol bek belli oldu

MURAD TAMER - Ara transfer dönemi için kadroya stoper, orta saha ve sol kanat takviyesi isteyen Beşiktaş’ın hocası Sergen Yalçın, sol bek için de talepte bulundu. Yalçın, sezon başında kadroya katılan David Jurasek ve Rıdvan Yılmaz’ın istediği tarzda sol bekler olmadığını yönetime bildirdi. İki oyuncudan birinin devre arasında gönderilmesini tavsiye eden şampiyon teknik adam, istediği sol bek tipini de “Arthur Maskuaku gibi” sözleriyle özetledi.

FRANSA'YA BAKILIYOR

Yönetim, bu talep karşısında sol bek listesine şimdiden birkaç ismi ekledi. Özellikle Fransa Ligue 1 ekiplerinde forma giyen, hem savunmada sağlam hem de hücuma katkı verebilen oyuncular üzerinde duruluyor. Yalçın’ın oyun anlayışına uygun, fizik gücü yüksek ve çizgi performansı istikrarlı adaylar listelenmeye başladı. Yönetimin yeni sol bek için bütçeyi zorlamaya hazır olduğu, fırsat transferleri kovaladığı öğrenildi.

LAURİENTE İNADI

Beşiktaş’ta sol kanat oyuncusu Armand Lauriente tekrar gündeme geldi. Sassuolo ile sözleşmesi Haziran 2027’de bitecek Fransız futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinin yapılması bekleniyor.