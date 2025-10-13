Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın istediği sol bek belli oldu

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın istediği sol bek belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;ta Sergen Yalçın&#039;ın istediği sol bek belli oldu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın hocası yönetime istediği sol beki tarif etti. Jurasek ve Rıdvan’ı yeterli bulmayan Sergen Yalçın, sezon başında gönderilen Kongolu gibi bir sol bek istedi.

MURAD TAMER - Ara transfer dönemi için kadroya stoper, orta saha ve sol kanat takviyesi isteyen Beşiktaş’ın hocası Sergen Yalçın, sol bek için de talepte bulundu. Yalçın, sezon başında kadroya katılan David Jurasek ve Rıdvan Yılmaz’ın istediği tarzda sol bekler olmadığını yönetime bildirdi. İki oyuncudan birinin devre arasında gönderilmesini tavsiye eden şampiyon teknik adam, istediği sol bek tipini de “Arthur Maskuaku gibi” sözleriyle özetledi. 

FRANSA'YA BAKILIYOR

Yönetim, bu talep karşısında sol bek listesine şimdiden birkaç ismi ekledi. Özellikle Fransa Ligue 1 ekiplerinde forma giyen, hem savunmada sağlam hem de hücuma katkı verebilen oyuncular üzerinde duruluyor. Yalçın’ın oyun anlayışına uygun, fizik gücü yüksek ve çizgi performansı istikrarlı adaylar listelenmeye başladı. Yönetimin yeni sol bek için bütçeyi zorlamaya hazır olduğu, fırsat transferleri kovaladığı öğrenildi.

LAURİENTE İNADI

Beşiktaş’ta sol kanat oyuncusu Armand Lauriente tekrar gündeme geldi. Sassuolo ile sözleşmesi Haziran 2027’de bitecek Fransız futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinin yapılması bekleniyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de İrfan Can ve Cenk Tosun'un kadro dışı kalma nedeni ortaya çıktı! Sırada Devin Özek varGalatasaray'da Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde tur rotasını çizdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
A Milli Takım'da Montella'nın Gürcistan planı şekilleniyor - SporA Milli Takım'da Montella'nın Gürcistan planı şekilleniyorGalatasaray'da Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde tur rotasını çizdi - SporOkan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde tur rotasını çizdiMemphis Depay şov yaptı, Hollanda farka gitti - SporMemphis Depay şov yaptı, Hollanda farka gittiFenerbahçe'de Archie Brown'dan kariyerinde yeni hamle - SporArchie Brown'dan yeni hamleSebastian Szymanski kaleciyi kornerden avladı! İzleyenler gözlerine inanamadı - SporSzymanski kaleciyi kornerden avladıFenerbahçe'de İrfan Can ve Cenk Tosun'un kadro dışı kalma nedeni ortaya çıktı! Sırada Devin Özek var - SporFenerbahçe'de yaprak dökümü sürecek
Sonraki Haber Yükleniyor...