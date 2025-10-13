Galatasaray'da Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde tur rotasını çizdi

ALİ NACİ KÜÇÜK - 5-1’lik Frankfurt hezimetinden sonra Liverpool karşısında sansasyonel bir galibiyet alan Galatasaray, Devler Ligi’nde oynayacağı Bodo/Glimt, Ajax ve Union SG maçlarını kazanıp puanı 12’ye çıkarmayı hedefliyor. Bu üç rakipten ikisini evinde ağırlayacak olan sarı kırmızılılar Ajax deplasmanına gidecek.

GEÇEN YIL 11 PUAN YETTİ

Buruk’un bütün planı; çok daha zorlu rakipler olan Atletico Madrid ve Manchester City karşılaşmalarına bırakmadan işi bitirmek.Geçtiğimiz sezon 11 puanlı üç takım, Manchester City, Sporting Lizbon ve Club Brugge ilk 24’e adını yazdırıp bir üst tura çıkmıştı. Bu doğrultuda Galatasaray teknik heyeti, ilk beş maç sonunda alınacak 12 puanın büyük avantaj sağlayacağı görüşünde. Eğer bu gerçekleşirse, ara transfer planlaması için de yönetimin eli rahatlayacak.