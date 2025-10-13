Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Picasso ve Rodin Diyarbakır’da!

- Güncelleme:
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 17’nci durağı olan Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, “Terörsüz Türkiye” safhasının yaşandığı bugünlerde çok renkli geçiyor.

MURAT ÖZTEKİN - Şenlik havasının hâkim olduğu şehirde, 19 Ekim’e kadar 51 noktada 350’ye yakın faaliyete imza atılıyor.

Festival çerçevesinde dünyaca meşhur iki sanatçının sergisi ise Saint George Kilisesi’nde ziyaretçilerle buluşuyor. “Pablo Picasso” sergisinde İspanyol sanatçının gravürleri, çizimleri, posterleri, litografileri ve fotoğraflarından meydana gelen 50 eser sergileniyor. Aynı mekânda Fransız sanatçı Auguste Rodin’den ilhamla yapılan çalışmalar görülebiliyor.

