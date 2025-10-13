Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Artweeks İstanbul’da 12. randevu başlıyor! İstanbul’un iki noktasında sanat şöleni yaşanacak

Türkiye güncel sanat ortamının dikkat çeken faaliyetlerinden Artweeks Istanbul, 12. edisyonu ile 15-26 Ekim tarihleri arasında sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

MURAT ÖZTEKİN - Etkinlik bu yıl, doğduğu ev olan Akaretler Sıraevler ile eş zamanlı olarak The Ritz-Carlton Residences İstanbul B Blok’ta gerçekleşecek.

Sanatçılar, galeriler ve kurumlar arasında köprü kuran Artweeks Istanbul’daki bütün sergiler, daha önceki yıllarda olduğu gibi herkese açık ve ücretsiz olacak. XII. edisyon’da iş dünyasının tanınmış isimlerinden Bülent Eczacıbaşı’nın “Altı Fotoğraf” sergisi ve illüstrasyon alanında kendine has çizgi diliyle tanınan sanatçı Cem Güventürk’ün “FloreLuctus” projesi sanatseverlerle buluşacak.

