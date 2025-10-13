Memur ve emeklisinin maaş zammında umut ışığı var mı?

Tüm sabit gelirliler gibi memur ve emekli kardeşlerimizin maaşları da yıllardır enflasyon canavarının pençesinde eriyor.

Tekrar hatırlatayım: Mevcut memur emeklilerinin maaşları hâlâ Emekli Sandığı Kanunu'na göre hesaplanıyor. Yani SGK'nın yeni kurallarından (2008 sonrası) farklı. Yeni sisteme girenler 25 yıllık hizmet şartı nedeniyle 2033'e kadar emekli olamayacak kadar genç, o yüzden bu analizde sadece eski usul memur emeklilerine odaklanıyoruz.

Peki, yılbaşında memur ve memur emeklileri güncellenecek yeni maaşlarıyla rahat bir nefes alacak mı? Gelin birlikte analiz edelim.

En son Temmuz 2025'te memur ve emekli maaşlarına %15,57 zam yapılmıştı. Ama yine enflasyonun altında kaldı! Zira son 3 dönemde (Temmuz 2024: %5,42; Ocak 2025: %4,21; Temmuz 2025: %1,10) hep aynı hikâye: Maalesef toplu sözleşme zincirleri memur emeklisini de aşağı çekiyor. 2026/Ocak ayında bu döngünün değişeceğini şimdiden söyleyelim.

TÜİK’in en son açıkladığı Eylül ayı enflasyonuyla birlikte 2026/Ocak ayında yapılacak güncellemeler için son 3 aylık enflasyon verisi kaldı. Bu son 3 aylık verinin ortaya çıkmasıyla birlikte memur ve emeklilerinin mevcut maaşları toplu sözleşme + enflasyon farkına göre güncellenecektir.

Geçim sıkıntısı içinde kıvranan memur ve memur emeklisi okurlarımızın yoğun taleplerine binaen 3 aylık enflasyon verisi çerçevesinde 2026/Ocak ayında yeni maaş güncellemesine ilişkin analizimize bu yazımızda cevap aramaya çalışacağız. Ayrıca en çok merak edilen seyyanen zam ya da refah payı verilip verilmeyeceğine dair Ankara izlenimlerimizi de aktaracağız.

ZAM HESABINI ETKİLEYECEK FAKTÖRLER

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,23 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre %25,43 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,29 artış ve 12 aylık ortalamalara göre %38,36 artış olarak gerçekleşti. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %36,06 artış, ulaştırmada %25,30 artış ve konutta %51,36 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %8,60, ulaştırmada %4,15 ve konutta %7,85 oldu.

Hükûmetin enflasyonla mücadelesi devam etse de, gıda ve kira yangınının sönmediğini bu rakamlar söylüyor. Vatandaş hâlâ market kasasında inliyor. Yüksek kira artışları ve konut arzı sıkıntısı nedeniyle barınma sıkıntısı bir türlü aşılamıyor.

Eylül enflasyonu ortalama olarak %2,5 civarında bekleniyordu. Hâl böyle iken TÜİK’in eylül ayı için açıkladığı %3,23’lük rakam sürpriz oldu. Bu rakamın ortaya çıkmasında elbette eylül ayında açılan okullara bağlı olarak artan eğitim harcamalarının payı da yadsınamaz.

Peki bu rakamlara rağmen yıl sonunda yıllık enflasyonun %30’un altında olması mümkün mü? Malum olduğu üzere hükûmet, bu yıl sonu için enflasyon hedefini OVP’de %28,5'e yükseltmişti. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'de ise TÜFE yıl sonu artış beklentisi %29,86 olarak ortaya çıktı. Burada ekonomi yönetimin yıl sonunda enflasyon beklentisinin %30’un altında olması üzerinde kurgulandığı söyleyebiliriz. Önceki analizimizde belirttiğimiz üzere %29.999 olsa bile yeter ki %30 ve üzeri olmasın. Hakikaten bu rakam uzun süreden beri devam eden dezenflasyon sürecinde önemli bir psikolojik eşik.

Hükûmetin yıl sonuna 3 ay kala enflasyonla mücadele kapsamında çok daha titiz davranacağı önemli kamu zamlarını erteleyeceği konuşulmaktadır.

3 AYLIK VE 6 AYLIK ZAM HESABI

Temmuz+Ağustos ayları itibarıyla 2 aylık kümülatif enflasyon % 4.14 olarak gerçekleşmiştir. Yukarıda yer verdiğimiz rakamlar Eylül ayı enflasyonuyla birlikte kümülatif enflasyon farkı SSK+Bağ-Kur emeklileri için %7,5 olarak gerçekleşmiştir.

Memur ve emeklisinin maaş güncellemelerinde ise 2025 yılında geçerli olan toplu sözleşme gereği (%6+%5=%11) oranındaki rakamları ihtiva etmektedir. Buna göre Temmuz-Aralık 2025 enflasyon farkı %5'i aşıyorsa bu fark memur maaşının güncellemesinde ilave edilecektir. Eylül enflasyonu öncesinde toplu sözleşmede öngörülen %5’lik oran aşılmadığından memur ve emeklisinin enflasyon farkı oluşmamıştı. Ancak Eylül enflasyonu ile birlikte %2,64 oranında bir fark ortaya çıktı. Bu rakama %11’lik toplu sözleşmedeki rakam da ilave edildiğinde tüm memur ve memur emeklilerinin %13,64 oranında maaş güncellemesi+1000 TL’lik taban aylık artışı garantilenmiş oldu. Yıl sonu beklentimi 2 aylık veriye göre %16-%18 arasında olacağını söylemiştim. Son enflasyon verisiyle en az %16,5 en fazla %18,5 arasında bir rakam olacağını beklemekteyim. Tabii ki bu rakama bu güncellemeye ayrıca 1000 TL’lik seyyanen taban aylık artışı da ilave edilecektir.

En çok merak edilen seyyanen zam ve refah payı konusunda ise Ankara’dan edindiğimiz izlenimlerimden seyyanen zam konusunda çok katı bir tutum olduğunu söyleyebilirim. 2026/Ocak ayında seyyanen zam bekleyenler yine inkisar-ı hayale uğrayacak. Refah payı hususunda ise şimdilik bir şey söylemek için henüz erken.

Ankara kulislerini takip etmeye devam devam ediyoruz. Olumlu bir emare olması hâlinde derhal buradan sizlere aktarmaya devam edeceğim.