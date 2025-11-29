Temizlikçiye SGK yaptırmayan evini/arabasını kaybedebilir!..

Ülkemizde 26 milyona yakın hane bulunmaktadır. Her 3-4 evden 1’inde temizlikçi, bakıcı veya hizmetçi çalışıyor. Ancak çoğu kimsenin ev çalışanına sigorta yaptırmak ya aklına gelmiyor ya da üşeniyor.

Peki bu “masum” tercih sizi evsiz-arabasız bırakabilir mi? Cevap maalesef EVET!

Sigortasız çalıştırırsanız ne olur?

Ev hizmetlerinde çalışan kişinin SGK’sı yapılmazsa sadece idari para cezası ödemezsiniz.

İş kazası olursa (örneğin cam silerken pencereden düşüp ölürse veya sakat kalırsa) SGK bütün masrafı size fatura eder:

Ölen kişinin eşine, çocuklarına, anne-babasına bağlanacak maaşı peşin sermaye değeriyle ödersiniz

Tedavi masraflarını cebinizden karşılarsınız

Bu fatura evinizin değerini bile aşabilir! Hatta arabanızdan bile olabilirsiniz!..

Ayni ile vaki bir misal:

Sigortasız çalışan kadın evde cam silerken pencereden düşüp hayatını kaybederse SGK bunu iş kazası sayar. Eşine ve çocuklarına bağlanacak aylıkların bugünkü değeri milyonlarca lirayı bulabilir. Bu para ev işçisini çalıştıran doğrudan ev sahibinden tahsil edilir!

Oysa SGK yaptırmak formalitesiz ve çok basit. Çünkü SGK’nın “KOLAY İŞVERENLİK UYGULAMASI” var.

Evinizde ayda 10 günden az çalışıyorsa (en yaygın durum):

Sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yapılır

Günlük prim: Sadece 17,34 TL

Ayda 9 gün çalıştırıyorsanız toplam maliyet: 156,06 TL

Her ay belge, muhasebeci maliyeti ve formalite yok!

Tek yapmanız gereken: www.turkiye.gov.tr → e-Hizmetler → “Ev Hizmetleri” bölümünden 1 dakikada bildirim yapmak

Bir kere yapın, sonraki aylarda tekrar bildirim gerekmez

Evinizde ayda 10 gün ve daha fazla çalışıyorsa:

Tüm SGK sigorta kolları yapılır (emeklilik + GSS + İş Kazası-Meslek Hastalığı işsizlik…)

10 gün için prim: 3.272,36TL

Tam ay için prim: 9.817,08 TL

Hâlâ formalite-muhasebe yok.

Yabancı uyruklu çalıştıranlar dikkat!

10 günden az yabancı çalıştıramazsınız

Çalışma izni yoksa her ay hem SGK hem izinsiz yabancı çalıştırma idari para cezaları ile diğer altından kalkamayacağınız müeyyideler var.

Kaza olursa ödeyeceğiniz rücu tutarı ve cezalarla birlikte evinizi ve arabanızı satsanız bile yetmeyebilir!

Hasılıkelam SGK sigortasız temizlikçi-bakıcı çalıştırmak “tasarruf” değil, resmen ‘kumar’ oynamaktır! Bunun bedeli ise çoğu zaman eviniz, arabanız, birikiminiz olabilir.

Ayda 10 günden az çalıştırıyorsanız günlük sadece 17,34 TL’ye evinizi ve vicdanınızı güvence altına alın.

Sigortasız çalıştırmayın, çalıştırmayın, çalıştırmayın!

Çünkü bir kaza olduğunda “keşke” demek için çok geç olabilir…

