GSS prim artışında çaresiz değilsiniz!..

16 yıl önce hayatımıza giren Genel Sağlık Sigortası (GSS), bugün herkesi kapsıyor. Yabancı öğrencilerden, ülkemizde ikamet eden tüm yabancılar dâhil, çalışanlar (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı), isteğe bağlı sigortalılar... Hepsi otomatik güvence altında.

Ama işsizler, kaçak çalışanlar, lise mezunu 20 yaş üstü gençler, üniversite bitirmiş 25 yaş üstü işsizler, sigortasız tarım işçileri, ev hizmetlileri ve cebinden sağlık masrafı yapanlar? Onlar da 2012'den beri GSS şemsiyesi altında. Ancak gerçek tehlike burada: Fark etmeyenler her ay 780 TL'lik prim+gecikme zammı+ceza bataklığına saplanmış durumda!

Birikmiş borçlar dağ gibi. Her 2-3 yılda çıkarılan yapılandırma kanunları da bu borçlara çare olmuyor.

Üstüne tuz biber: Resmî Gazete'de çıkan Cumhurbaşkanı Kararı'yla 1 Aralık 2025'ten itibaren GSS primi %100 zamlandı! Aylık tutar 780 TL'den 1560 TL'ye fırladı.

Ocak 2026 asgari ücret zammıyla? 2000 TL'yi aşacak!

Yüz binlerce vatandaşımız mevcut borçla boğuşurken bu haberle şoke oldu! Gazetemize yağan mesajlar: "Ne yapacağız? İcra mı kapıda?"

DİKKAT! PANİK YOK, İTİRAZ HAKKINIZ VAR!

SGK tebligatı geldi diye hemen yeltenirseniz, cebiniz yanar. Tebligatı mikroskop gibi inceleyin:

Borç döneminde sigortalı mıydınız?

İşten çıkıştan sonraki 100 gün mü?

İŞKUR işsizlik ödeneği, kısa çalışma, yarım çalışma dönemi mi?

O sırada öğrenci miydiniz?

Eğer yersizse? Derhal itiraz edin! SGK'ya yazılı başvurun, hakkınızı arayın. Binlerce vatandaş böyle kurtuldu-siz de kurtulun!

GELİR TESTİ: BORÇTAN KURTULUŞ BİLETİNİZ; HEMEN VAKFA KOŞUN!

"Prim ödeyemem" diyorsanız, altın bilet: GELİR TESTİ!

Sosyal güvencesi olmayanlar (ya da bakmakla yükümlü statüsü biten Türk vatandaşları) için ideal.

2017'de zorunluluk kalktı ama düşük gelirliler için hâlâ müthiş fırsat!

NASIL YAPILIR?

İkametgâhınızın bulunduğu il/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı'na başvurun.

Süre sınırı yok-re'sen tescil edilenler için her zaman açık!

Sonuç? Ailede kişi başına gelir asgari ücretin 1/3'ünden düşük çıkarsa? Devlet primlerinizi öder, siz 1 kuruş ödemezsiniz! Hastane, ilaç, muayene-hepsi bedava. Ailede doğum, ölüm, evlilik, boşanma gibi değişiklik mi oldu? Hemen yenileyin testi! Durumunuz düzelir, borç silinir.

BORÇ DAĞINI ERİTİN: GEÇMİŞTE YAPTIKLARINIZI ŞİMDİ DE YAPIN!

Birikmiş GSS borçlarının çoğu gecikme zammı ve ceza!

Yazılarımızı takip eden okurlarımız bizi dinleyerek yapılandırma dönemlerinde çıkan fırsatları kaçırmadı. En son 2023 yılında fark edenler sadece ana primi ödeyip kurtuldu-ucuza kapattılar.

Yakın gelecekte yeni SGK prim yapılandırması bekliyorum. Bu kez kaçırmayın!

Bu fırsatta GSS borçlarınızdan kurtulun. Gelir düşükse ayrıca test yoluyla tahakkuk edecek borçları bertaraf edin.

Son söz olarak zam öncesi harekete geçin, yoksa 1560 TL'ye yükseltilen GSS primi gecikme zammı ve cezasıyla kâbusa dönüşür.

Çalışmayanlar SGK güvencesi olmayanlar her zaman e-Devlet’ten kontrol edin! Bu zamlanan GSS borcuna batmayın, tedbirlerinizi alın.

İletişim: Sorularınız için gazetemize yazın-yanınızdayız!

